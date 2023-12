Tareas y trabajos en tiempos de la Inteligencia Artificial (IA)

Por: Mtro. Omar Ordaz Moreno

En un video que circula en redes sociales, un grupo de estudiantes se jactaban de la excelente calificación que obtuvieron en su tarea, en el video muestran el trabajo acompañado del siguiente texto: “es sencillo obtener calificaciones con el uso de la inteligencia artificial, así continuaré y terminaré mis estudios, no más tardes perdiendo tiempo con tareas”.

No pude evitar sentir enojo, al parecer, no fue suficiente hacer trampa, sino que era importarte mostrar este hecho al mundo. Con el tiempo, el enojo se transformó en preocupación ante el hecho de que la tecnología genera algunas de las evidencias que solicitamos los docentes y es preocupante que esta herramienta se perfecciona con el tiempo logrando, incluso, generar video o audio lo que facilita cada vez más que el estudiante se esfuerce cada vez menos.

La entrega de tareas buscando el menor esfuerzo no es nueva, desde hace años luchamos contra una variedad de atajos, como pagar por su elaboración, copiarlas de un compañero o compañera del semestre actual o del anterior, etc. Por lo que el uso de la IA en el ámbito escolar es otra manera de buscar salidas fáciles y conseguir de manera poco ética cumplir los requerimientos de acreditación.

Si bien es cierto que no todos usan atajos, la tentación y los ritmos acelerados de vida y la presión académica constante, podrían llevar cada vez a más personas a utilizar estas herramientas de forma inadecuada para cumplir con entregas en periodos de saturación, porque debemos reconocer que la vida del estudiante puede tener situaciones que dificultan el alcance de sus metas académicas y personales. Nos enfrentamos a una situación que de no manejarse adecuadamente irá en contra de la construcción del aprendizaje, ya que al no cumplirse el sentido pedagógico las evidencias entregadas al docente se pierde el logro de los objetivos de aprendizaje.

Ahora bien, si no se tiene certeza de que las evidencias son un reflejo del proceso de aprendizaje ¿Qué sentido tiene solicitarlas? No hay respuesta sencilla a esta pregunta, pues para algunas y algunos docentes implicará invertir dinero en programas que detecten el uso de IA o invertir más tiempo en proponer evidencias que se realicen en su presencia, en cualquier caso, se busca constatar que la evidencia es original, pero ¿es suficiente? ¿esto promueve el aprendizaje? ¿A caso el esfuerzo del docente debe enfocarse en evitar el engaño? ¿en penalizar el uso de plataformas inteligentes?

Debemos recordar que la tecnología avanza día a día, por lo que, para cada trabajo escolar sin importar su complejidad pronto habrá una IA que pueda realizarla y la entrega de estas evidencias serán más frecuentes. Probablemente, la solución ante este escenario no sea la censura ni la prohibición del uso la IA, sino emplearlas de manera inteligente y creativa para promover el aprendizaje en el estudiantado, así como una toma de decisiones más ética y responsable.

Al respecto, la Dra. Magdalena Ortiz de la Fuente, experta en IA, explicó en una conferencia en la Universidad Iberoamericana que el algoritmo empleado por los chats que se basan esta herramienta aún están perfeccionándose, por lo que la información que nos ofrecen debe verificarse y revisarse con atención, así que más que temerla o condenarla, debemos estudiarla y experimentar con ella para identificar sus limitaciones y alcances, con la intensión proponer maneras innovadoras de emplearla como herramienta al servicio del aprendizaje.

Parece una tarea complicada, sin embargo, toda nueva tecnología y avance científico generan inquietud e incertidumbre, implica un cambio que requiere la voluntad de quien enseña, tiempo dedicado a entender y aprender para implementar en el aula, así como emplear toda la experiencia y creatividad para cambiar las lógicas de lo que hacemos y como lo hacemos, para crear un ambiente de aprendizaje donde más que limitar el uso de la inteligencia artificial la empleemos como un medio más para el aprendizaje de manera ética.

*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7.