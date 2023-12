Selección mexicana femenil clasifica invicta a Copa Oro W 2024

La selección mexicana femenil, con un paso perfecto por las eliminatorias, aseguró su lugar en la justa inaugural de la Copa Oro W, misma que se disputará en 2024 en Estados Unidos, y que contará con las mejores selecciones de todo el continente.

Por la noche de este 5 de noviembre, la selección mexicana cerró su participación en la Nations League Femenil, derrotando como visitante a Trinidad y Tobago por marcador de 0-1. El único tanto del partido, cayó cortesía de Cristina Ferral, con un disparo de fuera del área al minuto 40.

Lo destacable de este hecho, es que con ello, México culminó como líder del grupo A del torneo, conquistando así su pase directo a la Copa Oro W 2024. Y es que las mexicanas terminaron invictas con 4 victorias en 4 juegos, para un total de 12 puntos; relegando al 2° lugar y el repechaje a Puerto Rico, que hizo 4 puntos, y dejando en 3° y eliminado a Trinidad y Tobago, con 1 punto.

Cabe señalar que este torneo de la Copa Oro W estará viviendo su primera edición en este 2024, del 20 de febrero al 10 de marzo. Para ello, tendrá como entidad sede a los Estados Unidos.

Así mismo, cabe decir que, si bien el evento estará siendo organizado por la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), este también contará con la participación de selecciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) como invitados.

En total, 12 países disputarán el torneo. De esta docena, 8 equipos serán propios de la Concacaf y 4 serán de Conmebol. En cuanto a los equipos sudamericanos que participaran en la copa, estos, fueron determinados a través de la Copa América Femenina disputada en 2022, siendo cada uno estos los semifinalistas de dicha justa.

Hasta el momento, de los 12 cupos para la Copa Oro W, 9 ya cuentan con un dueño, teniendo ya a 5 países clasificados de Concacaf, así como a los 4 representantes del futbol sudamericano.

The contenders are ready for the W Gold Cup! pic.twitter.com/yu3Gg2PJ8B

— W Gold Cup (@GoldCup) December 6, 2023