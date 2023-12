El rector de la Universidad Iberoamericana, Mario Ernesto Patrón Sánchez, pidió al Congreso aprobar en el actual periodo legislativo la Ley de Declaración Especial de Ausencia que impulsa la institución para tener mayores herramientas para atender el tema de desaparecidos.

Durante un encuentro con medios de comunicación, el académico indicó que la institución tiene “un compromiso sostenido” con las víctimas de desaparición de personas, ya que aunque Puebla es el lugar 14 a nivel nacional, está en el top cinco de niños, niñas y mujeres no localizadas.

Recordó que es una iniciativa fraguada en conjunto con la diputada Mónica Silva Ruiz y actualmente está en análisis de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, por lo que esperan y “aún tienen esperanzas” de que sea dictaminada en el actual periodo ordinario de sesiones.

Y es que es el 15 de diciembre cuando concluye el periodo legislativo, por lo que tendría que ser en esta semana y la que resta cuando se apruebe primero en comisiones y luego en el pleno del Congreso local.

Es de recordar que fue en agosto que la institución, en conjunto con actores políticos y sociales, impulsaron una ruta integral de trabajo para materializar una ley en materia de declaración especial de ausencia por desaparición de personas en el estado y que fue presentada a los diputados.

Lo anterior, ante el estado de vulnerabilidad y desprotección en el que viven familiares de las personas desaparecidas en el estado, y permitirá el reconocimiento y protección de su personalidad jurídica, conservación de la patria potestad de sus hijos y; protección de sus derechos patrimoniales y laborales.

Actualmente son 16 estados: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán que cumplieron con dicha normativa en 180 días que estableció la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda.

Debe atenderse tema del aborto

Por otra parte, al ser cuestionado sobre la despenalización del aborto, Patrón Sánchez manifestó que ya se tienen dos precedentes judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), uno del 2021 en el que se declaró la inconstitucionalidad en Coahuila y, la segunda, la del 2023 sobre la necesaria eliminación del Código Penal Federal de esta práctica como delito.

Agregó que el amparo promovido por un conjunto de organizaciones de la sociedad civil dio pie a un ordenamiento del Poder Judicial Federal para permitir en diez instituciones de salud en el estado la interrupción del embarazo, mismo que ya se está acatando.

En ese tenor, dijo que universidad ha sido “muy clara” y no se manifiesta a favor del aborto, sino en contra de la criminalización de las mujeres, y no es de ética ni moral sobre este tema, sino de que el derecho penal debe ser la última razón y no comparten que las mujeres tengan que ser criminalizadas por esta situación.

“Sin duda es un tema insoslayable en la agenda legislativa y tendrá que ser esta legislatura la que de cuenta del señalamiento de la Corte y que debe de tener una derivación local”, expuso.