Violentan a vendedores de vapeadores en universidad de Guasave

La tarde del lunes se difundieron a través de redes sociales los videos que mostraban a dos jóvenes desnudos siendo golpeados por sujetos encapuchados en instalaciones de la Universidad Autónoma de Occidente en Guasave, Sinaloa.



De acuerdo con las cartulinas que portaban los jóvenes, estas acciones se dieron por parte de los encapuchados por vender cigarrillos electrónicos. El mensaje también advertía a otros vendedores de estos artículos de que, de seguir con la actividad, también actuarían contra ellos.

Posteriormente, fueron obligados a caminar sin ropa y con solo dos carteles cubriéndoles el torso y la espalda por las calles del centro de Guasave durante cerca de una hora, sin embargo, las autoridades no llegaron al lugar.

En las grabaciones, se observa a un encapuchado amenazando o a los estudiantes con un palo de madera, mientras otro registra la escena con un teléfono celular.

Al respecto, el Secretario de Seguridad Ciudadana de Guasave, Juan de Dios López, explicó que la policía municipal no intervino durante estos hechos por que las denuncias llegaron después de culminar la situación.

UAO declara que involucrados no son estudiantes

Por su parte, la Universidad Autónoma de Occidente explicó que “los implicados no son estudiantes de esta Institución y que los sucesos no iniciaron dentro de las instalaciones universitarias, por lo tanto, no hubo extracción de personas por parte de los autores de estos actos”.

Sin embargo, no detalló sobre la presencia de los vendedores de cigarrillos electrónicos dentro de las instalaciones de la universidad, pues este comercio es controlado por el crimen organizado.

Sinaloa tiene prohibida la venta de vapeadores

Desde julio del 2022, el Congreso de Sinaloa aprobó la prohibición de la venta de vapeadores o cigarrillos electrónicos en el estado.

Luego de que en mayo de ese año la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una “alerta sanitaria máxima” contra estos artículos debido a los riesgos a la salud que representan las sustancias toxicas y cancerigenas que la componen.

Violencia entre jóvenes y crimen organizado

Aunque la violencia no se dimensiona solamente por número de homicidios, es relevante revisar estos datos para entender la importancia de este sector en el fenómeno de violencia en el país afectado por el crimen organizado.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en el año 2021, la principal causa de muerte entre las personas de los grupos de 15 a 24 años y 25 a 35 años fueron las agresiones y homicidios con 7,237 y 10,355 casos respectivamente.

Mientras que la tasa de homicidios para jóvenes de 15 a 29 años fue de 40 por cada 100,000 habitantes, lo cual es 44 por ciento mayor que la media nacional.

Por otra parte, según las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, de los más de 97,000 registros de 1990 a 2021, 40 por ciento se trata de hombres y mujeres de entre 15 y 29 años.

Los datos señalan la relevancia de este sector que generalmente es señalado y criminalizados por su vinculación con hechos delictivos y con el crimen organizado, sin embargo, también suelen ser las victimas de estos.

Por lo que expertos señalan que este tipo de análisis deben ser incluidos en la elaboración de las políticas publicas orientadas al combate del crimen organizado así como de la prevención de la violencia en distintos sectores.