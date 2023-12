El basquetbolista del Miami Heat, Jaime Jáquez Junior, tras sus destacadas actuaciones sobre la duela, se convirtió en el primer mexicano en la historia de la National Basketball Association (NBA) en llevarse el premio del novato del mes.

Luego de unirse al Miami Heat dentro de la primera ronda del Draft 2023, Jaime Jáquez Jr, ha brillado en la que es su primera temporada dentro de la máxima liga del baloncesto estadounidense, convirtiéndose en uno de los “roockies” sensación del torneo.

Tal ha sido el impacto que ha dejado en la liga que, la misma NBA decidió reconocerlo, considerándolo con el premio al mejor jugador novato del mes de octubre y noviembre, dentro de la Conferencia Este de la competición.

