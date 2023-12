La diputada local del Partido del Trabajo, Mónica Silva Ruiz, señaló que la despenalización del aborto en Puebla es más de voluntad política que un tema de discusión; el presidente del Congreso local, Eduardo Castillo López, dejó en claro que el tema será legislado.

Además de negar que exista presión del Arzobispo del estado, Víctor Sánchez para evitar la legalización de la despenalización del embarazo en Puebla.

«Todas y todos ya sabemos cuál va hacer nuestro voto, seamos realistas, creo que al final esto es más de voluntad política que de una situación de discusión y conocimiento de lo que significa la despenalización del aborto», apuntó.

En entrevista, la petista confió que sea en la actual Legislatura que se apruebe el tema del aborto, y que, si no es con los suplentes ante la desbandada de varios diputados para contender en 2024, se haga cuando regresen algunos después del proceso electoral.

«Ya no hay pretextos y excusas en Puebla para reconocer la despenalización del aborto», dijo al recordar que se tiene criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y amparos «esto va ya con la claridad del voto de ponerle nombre y apellido de quién votará a favor y nombre y apellido de quién votará en contra».

Progresividad de DH



Silva Ruiz, agregó que no quiere sonar «muy dura» pero dará igual si es con suplentes o titulares con quien se avale el tema del aborto, sino lo importante que ya se garantice este derecho de las mujeres.

«La mayoría somos izquierda en este congreso, y eso debe de notarse en el reconocimiento de la progresividad de los derechos humanos sobre todo de las mujeres», indicó al llamar a los diputados de izquierda en el Congreso sumarse ya en el reconocimiento de la despenalización del aborto.

Por su parte, el presidente del Congreso local dejó en claro que de que se va a legislar el tema del aborto en Puebla “se hará”, al reconocer que para este año ya no dio tiempo tratar el tema de la legalización del aborto, por lo que sostuvo que «se tiene que legislar en el próximo año, de eso estoy seguro, y ya si se vota a favor o en contra ya que si sale o no, ya no será tema de nosotros».

Esto a pregunta expresa sobre qué en Puebla se habilitaron siete unidades médicas para que las mujeres puedan acceder a la interrupción legal del embarazo, y si ante ello no es una presión para que el Congreso Local ya aprueba la legalización del aborto.

A lo que el líder del Congreso respondió: «No tenemos ninguna presión, estamos en tiempo y forma, hemos estado informándoles también a la SCJN, así como esta hay varios temas delicadísimos que están en tiempo y forma, yo creo que, en un sentido de respeto de información, la Secretaría de Gobernación está informando a la ciudadanía, ya tendremos que preguntarle a la que informa en qué sentido y en qué escenario están. No sé si ellos están a favor o en contra, hay que preguntarles a ellos».

Aseguró que no será un problema que el tema se analice el siguiente año, debido al proceso electoral y con ello se queden al frente de los curules los suplentes, ya que dijo estos tienen la capacidad y la preparación.

«Hay suplencias hay diputados suplentes, se les preparará, dialogar e informará, los suplentes hemos revisado que son gente capaz e inteligente y estudiosa».

Rechazó que el tema de la despenalización del aborto se politice, insistiendo que primero se tiene que ver quien se va y quien se queda en el Congreso Local de cara al proceso electoral de 2024.

Unidades para abortos en Puebla

Las unidades médicas habitadas en Puebla, practicarán abortos a partir del 4 de diciembre, en acatamiento a la sentencia de la SCJN en materia de autonomía reproductiva y objeción de conciencia.

Las mujeres que deseen interrumpir su embarazo deberán cumplir con ciertos criterios como no rebasar las 12 semanas de gestación.

Las unidades médicas donde las mujeres y personas gestantes podrán realizarse este procedimiento son: Hospital de la Mujer de Puebla, de la Secretaría de Salud; la Clínica Hospital de Tehuacán, del ISSSTE; la Clínica Hospital de Tehuacán, del ISSSTE; Clínica Hospital de Huauchinango, del ISSSTE; el Hospital General número 20 de La Margarita, por parte del IMSS; el Hospital General de Zona número 35 de Cuautlancingo, del IMSS y el hospital de Especialidades del ISSSTEP.