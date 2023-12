A 11 meses de las elecciones en Estados Unidos, los migrantes mexicanos que esté en posibilidad de votar, deben de considerar las posturas que asumirán los aspirantes en temas de política migratoria, el control en el tráfico de drogas y el derecho a la salud.

Lo anterior fue expresado por el presidente Andrés Manuel López Obrador al ser cuestionado sobre el proceso electoral en el país norteamericano y la posibilidad de que Donald Trump, conocido por su política antimigrante, pueda competir, por segunda ocasión, como candidato del Partido Republicano.

Al respecto, el mandatario federal señaló que los migrantes mexicanos debe esperar a conocer las plataformas de los candidatos, pero emitió cinco recomendaciones para que los mexicanos radicados en Estados Unidos emitan su voto.

Estas son las cinco recomendaciones:

-Quién garantiza la regularización de los mexicanos que llevan años trabajando honradamente en Estados Unidos.

-Quién atenderá el fenómeno migratorio procurando la justicia en los pueblos de América Latina y el Caribe.

-Quién no va a seguir con la política de militarización y construcción del muro en la frontera.

-Quién va a garantizar que habrá control para que no ingresen armas de Estados Unidos a México.

-Quién va a tratar, conjuntamente con el gobierno de México, evitar el tráfico de drogas y se impida el consumo de fentanilo por razones de legalidad y de humanismo.

A esta lista, López Obrador agregó que también debe considerarse los temas de la salud y atención a los jóvenes.

“Que garanticen el derecho a la salud pública, a la atención médica, los medicamentos gratuitos, para los que no tienen seguridad social, porque en Estados Unidos es carísimo; lo otro, el derecho de los jóvenes al estudio, otra cuestión que es fundamental, que se otorguen becas”.

De acuerdo con cifras de la publicación United States Census Bureau. The Hispanic population in the United States: 2019, en Estados Unidos, la población mexicana que migró asciende a 11.7 millones de personas.

Además, 13.5 millones de personas son consideradas como la primera generación de mexicanos nacidos en dicho país, mientras que la segunda y sucesivas generaciones rondaría los 12 millones.