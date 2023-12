Cocca, “Hay que cambiar mentalidades; pero ellos no quieren”

Diego Cocca, ex director técnico de la selección mexicana, habló sobre su salida del representativo nacional. El estratega aseguró que a pesar que de su parte buscó un cambio en la mentalidad del equipo, hubo quienes no lo apoyaron, tanto jugadores como directivos.

Luego del fracaso de la selección mexicana en el Mundial de Qatar 2022, donde quedó eliminado en fase de grupos por primera vez desde 1978, la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) busco darle inicio a un nuevo proyecto, pensando en el proceso para siguiente justa del 2026. Para ello, en el mes de febrero de 2023 se designó a Diego Cocca, como el sucesor de Gerardo “Tata” Martino en los banquillos del equipo “Tricolor”.

Sin embargo, 4 meses y 7 partidos después, el estratega terminó siendo cesado de su cargo, luego de que no alcanzara la final de la Nations League 2022-23, torneo en el que la escuadra nacional tuvo que conformarse con el tercer lugar de la competición.

Ahora, a cinco meses y medio de su despido, Cocca reapareció y rompió el silencio, realizando en entrevista para “TUDN” declaraciones acerca de cómo fue su etapa como la cabeza del «Tricolor». En ella, habló de los temas que afrontó al mando del selectivo y los aspectos que propiciaron su salida de este.

«No se valoró, yo se los dije a los jugadores de la selección, les dije ‘muchachos, yo estaba en una institución modelo, con un plantel espectacular, estaba muy bien, pero creo en esto, creo que en tres años y medio tenemos la posibilidad de jugar un Mundial y cambiar las cosas’, pero hubo gente que no quiso cambiar, quiso seguir así y cuando las cosas siguen de la misma manera, el resultado va a ser el mismo«, comentó Cocca.

Cocca asegura que su imagen quedó perjudicada

Por otra parte, Cocca señaló que fue por su aprecio al país que aceptó dirigir a la selección, más allá de que en ese entonces acaba de unirse a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Sin embargo, lamentó que esta decisión terminara afectando a su carrera, pues a pesar de que solo perdió un juego de siete con “el Tricolor”, y de que culminó invicto su etapa con “Los Felinos”, percibió que su imagen como entrenador ya no fue la misma tras su despido.

«Muchas veces uno elige por corazón y mente. Si es por corazón no me arrepiento de nada de haber ido a la Selección Mexicana… La imagen de la salida de Selección Mexicana me perjudicó, pero habla más mal de ellos, porque yo pude haber dirigido a Tigres, y tal vez me pudo ir mal y me pudieron echar, o me pude haber ido al Tri, me pudo ir mal y que me echaran, pero no pasó ninguna. Con Tigres iba bien, sin perder, terminaron siendo campeones. Me sentí perjudicado, pero miro para adelante, con nuevos proyectos…” mencionó el estratega que fuera bicampeón con el Atlas.

En sólo 7 partidos, este fue el récord de Diego Cocca en la Selección Mexicana 🇲🇽 pic.twitter.com/22qqRz33a9 — Gerardo Velázquez de León (@gvlo2008) June 19, 2023

Sin el apoyo de la FMF

Así mismo, reveló que más allá de los resultados, su proyecto como entrenador contó con el apoyo de varios de los miembros de la junta de dueños de los equipos de la Liga MX. No obstante, tras la llegada de Juan Carlos “La Bomba” Rodríguez como nuevo Comisionado Presidente de la FMF, la federación terminó dándole la espalda.

“Cuando quise ponerle mentalidad, quise tener apoyo de dueños y me lo dieron. Después apareció gente de la Federación Mexicana de Futbol que no estaba y decidieron que no fuera más director técnico, sin argumento”, afirmó el sudamericano.

Aun así, Cocca, . “Le deseo lo mejor a México como siempre, no seré más parte de la Selección y seguramente tendré trabajo como para seguir demostrando que podíamos hacer un cambio en la selección”, puntualizó Cocca.