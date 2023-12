La diputada federal, Ana Teresa Aranda Orozco, reveló que va por la segunda fórmula en el Senado con el PAN para la elección del 2024, además, el Consejo Estatal la propuso en la lista de plurinominales para la cámara alta, mientras que al PRI se le cedió la primera fórmula.

En entrevista, la legisladora manifestó que se inscribió en el proceso interno del Frente Amplio por México (FAM), por lo que afirmó que se encuentra lista para hacer precampaña una vez que los tiempos electorales los indiquen, que será a partir de la siguiente semana.

Sin embargo, refirió que la convocatoria para registrarse para la segunda fórmula sigue abierta y se mantendrá así hasta el 18 de enero, por lo que podría haber más aspirantes que igual busquen dicho cargo, y tendrá que ser hasta dicha fecha cuando se sepa el perfil abanderado.

No obstante, la legisladora del blanquiazul afirmó que esta lista para la “guerra electoral”, por lo que una vez que se den los tiempos recorrerá el estado para quedarse con la candidatura y también ganar simpatías para el Partido Acción Nacional (PAN) y el Frente.

Indicó que en el caso de la lista plurinominal deberá esperar a que sesione el Consejo Nacional del partido, pues es éste el que aprobará la lista de los perfiles que quedarán de las cinco circunscripciones en las que está dividido el país.

En ese tenor, comentó que ante la posibilidad de que se fuera Claudia Rivera Vivanco, si es que la exalcaldesa capitalina consigue la candidatura de su partido en la segunda formula al Senado, Aranda Orozco refirió que no se puede minimizar a ningún contendiente y está lista para competir contra quien sea.

Detalló que, de ser por ella, le gusta recorrer el estado y ganar el cargo por elección y, de ser así, su suplente, que es Verónica Sobrado Rodríguez, se quedaría con la plurinominal , siempre y cuando aparezca en la lista del PAN.

Mario Riestra, buen perfil para alcaldía

“Nosotros estamos haciendo un esfuerzo, no sé quién más se haya registrado porque la convocatoria está abierta y, en cuanto acepten la postulación empezaremos la precampaña, es un traje que me viene a la medida y se pueden jugar las dos. La primera fórmula es para el PRI”, expresó.

Respecto a los otros cargos, la legisladora indicó que ve en Mario Riestra Piña, su compañero de bancada en San Lázaro, un buen perfil para del el candidato de la alianza PAN-PRI-PRD para la alcaldía de Puebla.

Por otra parte, al ser cuestionada sobre si el PAN se encuentra en desventaja con Morena debido a que aún no define su proceso interno a la gubernatura, que sería Eduardo Rivera Pérez el candidato, sostuvo que no, pues los tiempos electorales en el estado aún no se abren.

Sin embargo, dijo que espera que se inscriba como precandidato único, al tiempo de subrayar subrayó que “no por mucho madrugar amanece más temprano”, en referencia a la promoción que ha hecho Morena y descartó quela alianza se haya atrasado.