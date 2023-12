Especialistas del Hospital General del Centro Médico Nacional (CMN) “La Raza”, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informaron que retiraron con éxito un tumor cervicofacial de 20 centímetros a una bebe recién nacida.

La menor, nacida este 4 de noviembre, tenia una protuberancia entre el rostro y el cuello que era más grande que su cabeza, y que ponía en riesgo su vida. A este tipo de tumores se les llama teratomas gigantes cervicofaciales de origen embrionario, y a diferencia de otros, estos crecen de manera gradual.

Especialistas de los Servicios de Onco-Cirugía Pediátrica y Oncología Pediátrica de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) del hospital, consideraron que era necesaria una intervención quirúrgica, convirtiendo esto en la primera vez en la historia de la unidad médica en que se extrae una tumoración embrionaria.

El tumor fue detectado por ginecólogos del UMAE, quienes a partir de ese momento mantuvieron una estrecha vigilancia del embarazo para garantizar la salud de la madre, y el desarrollo de la bebé. Por ello tan solo nació la menor, los doctores decidieron hacerle una valoración medica detallada.

“Con esto, verificamos la permeabilidad de la vía aérea, que no tuviera otro problema y su condición fuera apta para planear el procedimiento quirúrgico”, explicó Edna Zoraida Rojas Curiel, jefa del Servicio de Onco-Cirugía Pediátrica de la UMAE en el Hospital General.

Rojas Curiel destacó que se logro retirar el tumor en su totalidad bajo los criterios establecidos para conservar la funcionalidad respiratoria, alimenticia, y estética de la menor, ya que las incisiones realizadas no dejaron cicatrices notorias, esto debido a que el procedimiento se llevo a cabo debajo del maxilar.

A su vez, la mamá de Lía Sofía, agradeció al personal del Seguro Social por estar con ellas en una situación difícil, al atender y trabajar para mejorar la salud de su bebé, a la cual espera pronto poder tener entre sus brazos.

“Cuando mi niña nació la vi sólo un momento porque rápido se la llevaron al otro hospital, me preocupé mucho por cómo estaba, sentía que no iba a salir adelante después de la cirugía, era mucha angustia, a mí se me partía el corazón de verla así. Ya operada sentí algo muy bonito, supe que todavía hay esperanzas”, dijo.

Redactado por: Diego R. Ortigoza