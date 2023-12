Aclara docente BUAP que no está desaparecida; ausencia es por tema legal

Laura Martínez Pérez, docente de la Facultad de Ciencias Química de la BUAP, aclaró que no se encuentra desaparecida, debido a que todo se debe a que fue despedida por la máxima casa de estudios, por lo que su ausencia se debe a un tema legal.

Este domingo 3 de diciemnbre, a través del perfil de Facebook de la maestra dio a conocer que no se había comunicado ni había informado nada “para no entorpecer el proceso legal correspondiente”.

Al tiempo que cuestionó a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) no por aclarar su situación a la comunidad estudiantil.

“Les escribo para que sepan que si no me he comunicado es porque fui despedida desde la semana pasada y ha sido necesario para no entorpecer el proceso legal correspondiente por lo que pido su comprensión”, se lee en su perfil.

Pese a ello, agradeció las muestras de cariño y apoyo: “ustedes saben que lo más importante para mí dentro de mi trabajo son mis estudiantes y me preocupan. Tranquilos, yo me encuentro bien físicamente”.

Por la noche del sábado 2 de diciembre, la BUAP publicó un comunicado, donde expuso que la maestra Laura Martínez no se había presentado a sus actividades académicas.

“Es una trabajadora activa de la institución con pleno goce de sus derechos laborales, por lo que estamos preocupados ante la ausencia de la docente, quien no se ha presentado a sus actividades académicas en la Facultad.