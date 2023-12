Samuel García no participará en el proceso electoral para la presidencia de la República; aunque también informó que reasumiría sus funciones como gobernador, el Congreso de Nuevo León anunció que reconoce a Luis Enrique Orozco como gobernador interino.

“Pongo del conocimiento de la ciudadanía del Estado de Nuevo León, que he reasumido funciones como Gobernador Constitucional de Estado, y siendo mi derecho constitucional, no haré efectivo el uso de la Licencia para ausentarme para participar en el proceso electoral 2023-2024, ya que he decidido no participar en la contienda electoral para Presidente de la República”, refiere el acuerdo.

En tanto, el presidente del Congreso de Nuevo León, Mauro Guerra Villareal informó, por medio de un comunicado, que la licencia solicitada por García está vigente y que reconocían como gobernador interino a Luis Enrique Orozco.

Ante la condición que generó el desistimiento de García por continuar en el proceso electoral, está previsto que el próximo lunes los integrantes Coordinadora Ciudadana Nacional de Movimiento Ciudadano (MC) sostengan una reunión, en la que estaría presente el líder nacional del partido, Dante Delgado.

El conflicto político y de gobierno en Nuevo León inició a finales de octubre cuando Samuel García anunció que buscaría obtener la candidatura de su partido, Movimiento Ciudadano, a la presidencia de la República.

Esta situación generó que García y el líder del Congreso presentarán una serie de amparos ante diversas instancias del Poder Judicial de la Federación (PJF), para definir al perfil que ocuparía, por seis meses, la titularidad del Ejecutivo.

El último fallo fue el emitido la noche de este viernes por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual señalaba que la gubernatura tendría que recaer en Luis Enrique Orozco.

Ante esto, la madrugada de este sábado García comunicó sobre la publicación de un acuerdo en el que refería que retomaría sus funciones como gobernador.