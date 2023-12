En el documental de Claudia Sheinbaum Pardo, la candidata por parte de Morena a la presidencia, nos da una perspectiva de lo que será su campaña, pero también nos hace entrever los orígenes de su lucha en la defensa de la educación pública y como sostuvo sus ideales para transformar México.

Uno de los argumentos principales que nos muestra el largometraje es que el gran problema del neoliberalismo es que «los derechos se convirtieron en mercancías, en privilegios, los cuales dificultan salir adelante como sociedad».

Vemos a una Claudia Sheinbaum que formó su sentido crítico en su participación en el Consejo Estudiantil Universitario (CEU) como parte de las huelgas estudiantil de 1986 que se organizaron contra el alza de cuotas en la máxima casa de estudios: la Universidad Autónoma de México (UNAM).

Durante el filme, la exjefa de Gobierno hizo hincapié en la problemática que existe con el modelo económico neoliberal es la creación de una meritocracia «que solamente aquel que cuenta con los recursos puede salir adelante, cuando en realidad es el estado el que tiene la obligación de brindar salud, seguridad y educación de manera pública», siendo esta ultima un pilar, pues para ella “la educación publica debe ser la mejor de todas, hay que invertir en la educación pública”.

Destacó este último punto reiterando el problema que tiene la meritocracia en la educación, pues una calificación no define el talento de un niño o niña, y si una familia no cuenta con los recursos económicos necesarios para una buena alimentación, un descanso adecuado para los chicos, es muy probable que su hijo no cuente con la misma capacidad de aprendizaje que alguien que se encuentre en otro nivel, generando una meritocracia desde niños.

Sheinbaum también menciona como comenzó su contacto con el actual presidente de México Andrés Manuel López Obrador, pues ella lo conoció como un dirigente social cuando «El éxodo por la democracia» de Tabasco y su mayor acercamiento a él cuándo le ofreció ser Secretaria de Medio Ambiente y colaboró con él en la construcción del segundo piso del periférico.

Cuenta su experiencia en el fraude de 2006, cuando empezó a circular entre la población el famoso “voto por voto, casilla por casilla”, pues Felipe Calderón Hinojosa se habría robado la presidencia. En ese mismo periodo, salió del gobierno de López Obrador y se avocó a la investigación, pero al mismo tiempo se dedico a ser madre pues venía en camino su hija Mariana.

- Publicidad -

Vinculación con Morena

Fue en el año 2012 cuando ocurrió la idea de formar un partido y ponerlo a votación, por lo que en conjunto con López Obrador tuvieron que acercarse a la gente, destacando que a ella le tocaron 7 distritos del estado de Puebla, donde hizo asambleas para convertir a Morena en un partido político, ya que en ese entonces ya era una asociación civil. Finalmente, el 98 por ciento de los votos fueron a favor de la conversión de Morena.

En 2015 marcó un hecho histórico para el partido, pues fue cuando Sheinbaum Pardo buscó la jefatura delegacional de Tlalpan, haciendo de este un momento decisivo al conseguir convertirse en un partido político “nuevo” que consiguió una de las jefaturas importantes de la Ciudad de México.

De 2018 a junio de 2023 consiguió ser la primer «Jefa» de Gobierno de la Ciudad de México y en septiembre de 2023 resultó ganadora del proceso interno del Partido Morena, lo cual lo convierte en la actual candidata a la presidencia de México para las elecciones de 2024.

-Publicidad-

El documental que tiene como duración 40 minutos finaliza mostrando a Sheinbaum recibiendo el bastón de mando por parte del presidente López Obrador acompañada de todos los gobernadores por parte de Morena. La cinta se puede encontrar en el canal de youtube de Claudia Sheinbaum

Escrito por: Adolfo Sebastián Sánchez Carvajal