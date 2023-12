Polo de Lara alza la mano para Alcalde de Puebla

*Apoyo del PT a Alejandro Armenta; Vianey Guerrero busca la alcaldía de Amozoc

Julio Leopoldo de Lara Valera, manifestó su deseo de aspirar a la candidatura a la alcaldía de Puebla Capital para el periodo 2021-2024 y ya se registró por el partido Morena.

Se ha destacado por ser un luchador social y un promotor de la participación ciudadana para alcanzar en Puebla Capital, una ciudad equitativa, prospera y justa. Fue campeón nacional de oratoria, ha dirigido diversos programas de radio, y ha sido columnista y colaborador de medios de difusión. Es Licenciado en Derecho y tiene una Maestría por el Instituto Universitario Puebla.

Ha ocupado diversos puestos públicos y dirige la Asociación Civil Factor Ciudadano desde hace muchos años y el Grupo Social Puebla 500, cuyos miembros

Desde cuatro años han elaborado un diagnóstico de propuestas y mejoras en materia de seguridad pública, cultura, economía y desarrollo para Puebla Capital, donde destaca:

-Ante el deterioro constante de la ciudad por la falta de atención por parte de las autoridades y ciudadanos especialistas en diferentes áreas, debe haber una sinergia entre poblanos orgullosos de serlo en busca de una ciudad digna.

-Puebla Capital debe prepararse para el 500 aniversario de la Fundación de Puebla.

-Debemos hacer realidad el lema del actual ayuntamiento, Ciudad Incluyente, incluyendo a todos los poblanos y en primer lugar, a las comunidades vulnerables como las personas discapacitadas.

-Puebla Capital debe convertirse en una ciudad donde se transite con tranquilidad.

-Los comercios ya no cierran como antes a las diez de la noche, ahora a las ocho, el botón de pánico no funciona.

-No hay señales visibles de No Estacionarse, a los turistas les quitan sus placas de auto y los agentes de Tránsito son groseros y descorteses, no informan donde pagar la multa.

-Contrario a la recomendación de la ONU, de tener entre 8 y 9 árboles por cada habitante, se llegó a tener 2.5, pero actualmente es de 1.3. Debe crearse la Secretaría Ambiental.

-Debe implementarse la coordinación intermunicipal para el monitoreo del aire y vigilar las redes.

-En Puebla Capital circulan entre el 65 y el 70 por ciento de los automóviles de la mancha urbana. Se debe poner un alto a la contaminación auditiva, visual, con orden en el mobiliario urbano.

-Debe haber más apoyo a las juntas auxiliares, como San Miguel Canoa, donde se produce pulque y las mejores tortillas de la ciudad. Podrían ser los proveedores de los restaurantes.

Apoyo del PT a Armenta

Con un firme compromiso hacia los ideales de la Cuarta Transformación, el Partido del Trabajo (PT), ha llevado a cabo la toma de protesta de Alejandro Armenta como Coordinador Estatal de los Comités de Defensa de la 4T en Puebla, en el que el dirigente nacional del PT, Alberto Anaya subrayó la destacada labor del Senador de la República en su extensa trayectoria política y su incansable trabajo en favor de los poblanos. Reconocemos su liderazgo, su dedicación y su firme compromiso con la Cuarta Transformación, afirmó.

Destacó la alianza histórica que el PT ha mantenido con el Presidente Andrés Manuel López Obrador desde el inicio de su lucha. Hemos caminado juntos en la construcción de una sociedad más justa, y ahora, bajo el liderazgo de la Dra. Claudia Sheinbaum, reafirmamos nuestro compromiso con la Cuarta Transformación, expresó.

En su intervención, el Senador de la República Alejandro Armenta agradeció el respaldo de la dirigencia nacional, especialmente del profesor Alberto Anaya, así como de los comisionados políticos nacionales en Puebla, Liz Sánchez y Ernesto Villarreal y subrayó la importancia de la colaboración y el trabajo conjunto para alcanzar los objetivos propuestos.

Vianey Guerrero por Amozoc

En sus redes sociales, el Periodista Braulio Paisano comentó lo siguiente:

“De nueva cuenta tuve la oportunidad de saludar y compartir con mi amiga Vianey Guerrero Bandala una mujer echada para adelante, madre integra, y mujer luchadora que siempre ha trabajado por la gente, acercando siempre apoyos, cursos, talleres, y capacitaciones. Organizando en las comunidades en la búsqueda de mejores condiciones de vida a hombres y mujeres, beneficiando a adultos mayores, y sectores vulnerables.

“Desde muy joven, ha participado activa y contundente en beneficiar a los y las habitantes de Amozoc de Mota, sus juntas auxiliares y las inspectorías, a la fecha no hay una sola comunidad que no la reciba, en las casas, los centros de reunión, en las fiestas.

“Es sin duda una mujer muy querida entre los amozoquenses. Muchas gracias amiga por compartir conmigo tu visión personal de lo que es y representa el municipio de #Amozoc”.

En fin, como dicen las coplas de Francisco Horacio Romero Albán:

Por allí se oye decir:

El gobierno me ha propuesto

para un importante puesto

del consejo por venir.

Como bien quiero servir

a esta ciudad olvidada,

aunque la carga es pesada

voy a aceptar y a empeñarme,

no importa sacrificarme

por esta tierra adorada.

[email protected]

