El titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval González, señaló que el fin del Heroico Colegio Militar, a sus 200 años de existencia, es defender la soberanía nacional con la formación de los oficiales de todas las armas del Ejército.

Durante la ceremonia de clausura de los festejos del bicentenario de este colegio, señaló que ha contribuido a la conformación de la identidad y unidad nacional y los militares formados tienen una irrestricta lealtad institucional que permeó en todas las fuerzas castrenses.

Del Heroico Colegio Militar se desprenden tres aspectos fundamentales del Ejército actual: su esencia popular, el respeto y la «completa subordinación» al poder civil y la participación «permanente» en el fomento cívico y respaldo a causas sociales.

Sandoval González agregó su contribución al desarrollo nacional con la dirección de los proyectos estratégicos del país que buscan el bienestar colectivo.

Dio a conocer que se llevaron a cabo 90 eventos para conmemorar los 200 años del 5 de enero al 30 de noviembre, entre ellos, siete ceremonias en las que asistió el presidente Andrés Manuel López Obrador y develaciones de letras de oro en los recintos legislativos, tanto federales como estatales.

Asimismo, la expedición de un billete de lotería, eventos deportivos y concursos literarios de oratoria, dibujo y fotografía.

Defender a la nación

Por su parte, López Obrador -durante su discurso- destacó la labor de las Fuerzas Armadas para cumplir sus cinco objetivos prioritarios:

Defender a la nación.

Garantizar la seguridad interior.

Apoyar el desarrollo social.

Contribuir al progreso de México

Auxiliar a la población civil en desastres

“Ahora, más que nunca, se ha reafirmado el carácter popular, no elitista de las Fuerzas Armadas. Y ha quedado de manifiesto que los soldados que, como siempre he dicho, son pueblo uniformado, saben con profesionalismo aprendido en el Colegio Militar, con disciplina y con convicción”.

Finalmente, López Obrador destacó que son respetuosas de las autoridades civiles. “En este Colegio Militar y en todas las escuelas del Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada, y en la Guardia Nacional se imparten materias para no cometer abusos de autoridad y recordar siempre lo que decía quien fue director de este Colegio Militar, el general Felipe Ángeles: ‘La política no es un fin, la revolución no es un fin; son medios para hacer hombres a los hombres”.