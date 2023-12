La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) analizará la petición de internas que están en el área geriátrica del Cereso de San Miguel para que no sean trasladadas al penal femenil de Ciudad Serdán, aunque el análisis que se hace para ello es general y no de un grupo específico.

Así lo señaló, en entrevista con este medio, el titular de la dependencia, Daniel Iván Cruz Luna, luego de que dos reas entrevistadas por Ángulo 7 manifestaron que reubicarlas a dicho lugar les afectaría por la lejanía a sus abogados y las audiencias, además de las visitas de sus familiares.

Por ello, al ser cuestionado sobre el tema comentó que como dependencia siguen trabajando para contar con un Cereso femenil integral, en beneficio de las personas privadas de la libertad que ahí se encuentran y las condiciones deberán ser inigualables.

“Lo podríamos valorar, pero sin lugar es un tema que no podría decir en este momento, el análisis que se hace es integral, no solo para un grupo de personas, sino para todo el esquema de centros penitenciarios del estado, no sólo para unas cuentas”, expresó.

Puso de ejemplo que un Cereso municipal, si solo cuenta con una mujer, tiene que dividir todos los servicios y espacios para poder contar con las condiciones para su estancia, pero al trasladarla al penal especializado, que será para este rubro, si tendrá servicios y espacios adecuados.

Indicó que este análisis no se hace solo para las internas, sino que es integral para contar con las áreas para que se dé una reinserción social correcta.

Se trabaja con movilidad

Asimismo, el funcionario estatal mencionó que se está trabajando en conjunto con la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) para el traslado de las personas que necesiten ir a visitar a las internas.

“Se va hacer el análisis, pero no se va a focalizar en un solo grupo, sino que es un tema que se hace de manera integral”, remarcó Cruz Luna.

En ese tenor, informó que hasta el momento se han traslado 250 reclusas al Centro de Reinserción Social de Ciudad Serdán, sin embargo, hay varias pendientes de ello, no solo de Puebla capital sino de otros penales del interior del estado.