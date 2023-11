La ratificación de Ernestina Godoy como fiscal general de la Ciudad de México no debe negociarse, sentenció el presidente Andrés Manuel López Obrador; refirió que hay una “venganza” en contra de la funcionaria por investigar al llamado cártel inmobiliario de la alcaldía Benito Juárez.

Fue durante la conferencia que ofreció esta mañana en Palacio Nacional, que el mandatario refirió que Godoy “tiene las puertas abiertas” en su gobierno, en caso de que la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México no apruebe su continuidad en la Fiscalía.

Enfatizó que la titular de la Fiscalía General de la Ciudad de México está “padeciendo” el proceso de ratificación, pues decidió investigar a políticos que desde su posición como servidores públicos en la alcaldía Benito Juárez, recurrieron a “sobornos” para entregar permisos de uso de suelo que favorecieran la construcción de torres departamentales.

“Mi opinión ante estas cosas es que no se negocie nada, que no se transe, nada más es dejarlo de manifiesto, por qué no lo aceptan, porque no aceptan que ella vaya de nuevo a la Fiscalía (de la Ciudad de México), porque se están vengando, porque ella inició las investigaciones en contra de políticos corruptos de un partido”.

El martes pasado y ante la falta de quórum en la Asamblea Legislativa, no pudo realizarse la sesión en la que los diputados de la Ciudad de México discutirían la ratificación de Godoy.