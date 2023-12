Puebla y Tigres empatan en la ida; todo se define en Nuevo León

El Club Puebla no pudo sacarle provecho a su condición de local y terminó igualando 2-2 con los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), en el que fue su primer partido de la llave de cuartos de final del Apertura 2023 de la Liga MX.

Este jueves 30 de noviembre, el Estadio Cuauhtémoc recibió la ida de cuartos de final del fútbol mexicano entre el Club Puebla y los Tigres. Cabe decir que para este duelo los norteños tendrían una ausencia notable en sus filas, pues su capitán y goleador, André-Pierre Gignac, causaría baja debido a que se sigue recuperando de una lesión.

En cuanto al partido, este comenzó con el Puebla buscando hacer valer su localía desde el inicio. Es así que, en más de una ocasión, el conjunto “Camotero” amenazó con un gol tempranero. Incluso, Guillermo “Memo” Martínez estuvo a punto de cantar el primero, pero una atajada de Nahuel Guzmán ahogó los festejos poblanos en la grada.

Por su parte, Tigres logró meterse en el partido hasta pasados los 20 minutos de juego, generando hasta ese instante sus primeras ocasiones importantes de gol. Pero el portero del Puebla, Iván “La Araña” Rodríguez también mostró sus dotes, aguantando y deteniendo los intentos de Fernando Gorriarán y Luis Quiñones.

Fue ya sobre el cierre de la primera parte que finalmente se abrió el marcador, cuando al minuto 38, Sebastián Córdova se levantó dentro del área para rematar de cabeza y poner el 0-1 a favor de “Los Felinos”. Pero cuando parecía que Tigres se ganando al descanso, el Puebla respondería también vía aérea, y “Memo” Martínez, tras un centro de Kevin “Foquita” Velasco, puso al minuto 44 el 1-1 en el tanteador.

Segundo Tiempo

Para el reinicio del juego, Puebla salió con todo al ataque, buscando el segundo tanto. Y después de una primera advertencia de «Memo» Martínez, al minuto 49, Sebastián Olmedo, tras un nuevo centro de Velasco, mandó al fondo de las redes el de la voltereta, que ponía el 2-1 para «La Franja».

Sin embargo, una vez conseguida la anotación, el Puebla ya no aguantó el ritmo y le cedió la iniciativa a Tigres. Esta situación fue aprovechada por los de Nuevo León, pues luego de arrinconar a los poblanos con sus ataques, al minuto 75, Raymundo Fulgencio realizó una pared con Rafael Carioca para encontrar un balón fuera del área, el cual disparó para emparejar el marcador, ahora 2-2.

Sobre el final del partido, Puebla intentó una vez más hacerse presente en la zona rival, a través del contragolpe. No obstante, sus oportunidades ya no serían tan caras y, por el contrario, Tigres tendría las aproximaciones me mayor peligro, destacando un disparo de Gorriarán que fue apenas salvado con la cabeza por Gastón Silva. Aún así, el partido ya se movería y quedaría con un empate 2-2 en el marcador final.

De esta manera, Tigres parte del Cuauhtémoc con una ligera ventaja para la vuelta, pues con un triunfo u otro empate conseguiría su pase a las semifinales. Por su lado, el Puebla quedó obligado a la victoria de visitante en el segundo compromiso de la serie.

La vuelta se jugará en el Estadio Universitario de Monterrey, Nuevo León, el próximo domingo 3 de diciembre, en punto de las 20:00 horas.