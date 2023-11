El rechazo a la precandidatura presidencial de Samuel García Sepúlveda puede entenderse como la “lucha por el dominio de la clase media” y porque no se sumó a Xóchitl Gálvez, perfil impulsado por el empresario Claudio X. González, refirió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Hay mucho encono, mucho coraje, enojo en contra de Samuel (García) porque los que apoyan a otra candidata, Claudio X. González y un sector del conservadurismo, se piensan dueños de la clase media, se han querido apoderar de la clase media, como si los integrantes de la clase media fuesen borregos y no es así”.

Durante la conferencia de prensa, el mandatario federal fue cuestionado sobre las condiciones bajo las que el Congreso de Nuevo León eligió al gobernador interino y la postura asumida por el PRI y PAN, situación que refirió es una “confrontación” que ambas fuerzas políticas tienen con García Sepúlveda.

López Obrador enfatizó que las críticas hechas a las aspiraciones del gobernador de Nuevo León, así como los comentarios que el expresidente Vicente Fox hizo de Mariana Rodríguez Cantú, esposa de García Sepúlveda, tienen su origen en que no están sumados a la candidatura de otra aspirante presidencial, en referencia a Xóchitl Gálvez, quien es respaldada González.

En ese sentido, dijo que el empresario tiene un pensamiento corporativo en el que asume que la clase media le pertenece y que utiliza a la gente como si fueran “instrumentos” o “franquicias”.

“Cuando surge una candidatura también atractiva para la clase media, según este pensamiento, se inconforman, porque sienten que se meten a los terrenos que ellos piensan manejar de manera exclusiva, están equivocados, es problema de Claudio X. González, no sabe de política, son neófitos, no se puede actuar así con ese pensamiento corporativo, la clase media está con nosotros, la clase popular es del movimiento de transformación, si no se suman todos a nuestra estrategia, a nuestra candidatura, pues son esquiroles y enemigos”. apuntó.