No más discriminación en Puebla; hablemos de paz

La discriminación se presenta de 11 maneras distintas: por ser indígena, afrodescendiente, discapacitado, por ser mujer, por religión, por rebasar los 60 años, por la manera de hablar, por rasgos físicos, forma de vestir, tener alguna enfermedad o incluso por la orientación sexual.

Puebla ocupa el segundo lugar en hecho de discriminación, lo que podría explicar lo actos tan prepotentes que ha habido recientemente.

El ataque de Fabricio al guardia de seguridad es de llamar la atención. En primera porque habla de un sentido de superioridad, misma que le abroga el derecho de golpear a una persona que “trabaja para él”, por el simple hecho de vivir una zona residencial y exclusiva de Puebla.

Pero encima de eso, estamos hablando de que Fabricio es aún menor de edad y las expresiones que utiliza para ponerse por encima del trabajador como “¿te gustó tu putiza?” llama más la atención y hace que nos preguntemos ¿Qué está pasando con la educación que reciben los jóvenes? ¿Qué pasa en los hogares? ¿Qué pasa en la sociedad?

Apenas, a inicios de noviembre, tres adolescentes de una secundaria del municipio de Libres, golpearon a una de sus compañeras. La forma en como fue trata la victima, es igual a como han actuado los narcos en sus vídeos “¡híncate!” y la golpea; “¡márcale a tal…!”, “te dije que me ibas a conocer”, etc, etc. La compañera agredida a golpes, hasta fue estrellada contra un árbol.

O en otras latitudes, como en el Estado de México, donde unos alumnos de la Escuela de Mecánica Automotriz CEDVA le rociaron gasolina a uno de sus compañeros y le prendieron fuego por el simple hecho de que no contaba con una motocicleta. Esto provocó quemaduras de segundo y tercer grado.

- Publicidad -

Sin duda estos casos no son responsabilidad del gobierno, sino que son herencia de todo lo que provocó la supuesta Guerra contra el narcotráfico. Por lo que el reto de la autoridades, tanto locales, estatales y federales, es reforzar las campañas en contra del odio, promover la paz y apostar más a labores que contribuyan a la reconstrucción del tejido social y así garantizar la paz.