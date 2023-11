Internas del penal de San Miguel que están en el área de Geriatría pidieron al gobierno estatal que no sean trasladadas al Cereso femenil de Ciudad Serdán, pues será más complicado para ellas que las visiten familiares y defensa.

En entrevista con Angulo 7, una de las reclusas que prefirió el anonimato, pidió que solo sean trasladadas aquellas féminas que estén catalogadas como de alta peligrosidad, o también las que son jóvenes y no a las que son mayores.

Explicó que no sólo hay internas mayores en esa zona, sino también en el área general, a quienes también de les debe apoyar. Agregó que en la zona donde se encuentran son 44, aunque aclaró que hay algunas que rebasan los 50 y 60 años, pero están ahí por tener algún padecimiento clínico.

Si bien -señaló- el gobierno hizo la inversión para contar con este penal femenil, hay varias que reclusas que están enfermas, por lo que consideró que en todo caso las dejen donde están o en el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes (Ciepa) que está a un lado.

“La verdad sí nos preocupa porque dicen que allá (Ciudad Serdán) la situación está muy difícil, no hay trabajo, está muy complicado, nos angustia a todas. Estamos en geriatría porque somos personas de la tercera edad, para nosotros es mejor, el lugar está bien porque es nuevo”, expresó.

Somos las menos visitadas

Sin embargo, dijo que generalmente las mujeres son menos visitadas que los hombres, a lo que se suma que hay quienes son de originarias de Izúcar de Matamoros, Atlixco, Cholula, Chiautla, pero por falta de penales femeninos tuvieron que ser llevadas al de San Miguel.

Señalaron que mantenerse en este penal les permitirá una mejor calidad de vida pues es más fácil para que los médicos las revisen, los abogados las atiendan y realicen sus audiencias en un mismo sitio.

“No entiendo por qué hacen un penal tan alejado, en un lugar frio y es preocupante que se tenga este sitió hasta allá, aquí si hay espacio (San Miguel) para que se puedan construir cuartos. Yo. que estoy acá puedo decir que sí se puede hacer un verdadero centro de reinserción social, modernizar las instalaciones, contar con psicólogos”, remarcó.

Otra de las internas, igual que pidió el anonimato, dijo que “están con el nervio” de si las van a pasar o no al penal de Ciudad Serdán, donde tienen menos acceso y que estadísticamente son “más abandonadas” y no tienen las mismas condiciones que los hombres.

Esto, pues mencionó que a ellas no la dejan trabajar, pues cuando quieren hacer una artesanía tienen “muchas trabas” para contar con la materia prima y sacar lo que se vende y, aunque hay una comercializadora a la que pueden ir a ofrecer sus productos, tardan meses sin que les resuelvan.

Explicó que usan materiales como estambres, mallas u otros que usan pero les cuesta mucho trabajo para que les permitan tenerlo en sus manos, por lo que “están como gatos encerrados dando vueltas y vueltas” y si las cambian al penal de Serdán podría ser peor.

Puntualizó que desconocen si sea la misma situación con los hombres, pero en su caso está suspendido la autorización de material, porque les dicen que va haber un traslado masivo y así los traen, con meses de angustia, ya que si compran material nuevo “es un viacrucis” para que se los regresen en caso de que la reubiquen.

Tienen trabas para crear y vender artesanías

Dentro del penal una de las artesanías que se elaboran son muñecos tejidos mismos que tratan de vendérselos a sus visitas. Desafortunadamente, no les dejan sacar muchas cosas y solo son pocas las unidades que destinan a la venta, por lo que de esta manera no se puede tener mayores ingresos.

“Estoy de acuerdo que para la sociedad somos delincuentes, muchas estamos aquí por la injustica del sistema, hay quienes tienen el abogado de oficio ty que nunca las vinieron a ver, no las defendieron. Lo que les queda es vivir así, ahora, imagínense allá, no es viable, allá debería ir gente peligrosa, no amas de casa o que confió en personas”, enfatizó.

Contó que lleva 8 años y cuatro meses en el penal y si sigue ahí es por la burocracia, ya que ha salido absuelta de sus procesos. Con un tono nostálgico, recordó que cuando cumplió 4 años presa iba a salir, pero “de repente” le informaron que había un asunto en su contra y estaba en secreto de juzgado.

Está recluida por fraude, ya que laboraba en una empresa de ahorro y que prestaba dinero de la que se salió a los seis meses, pero a los 2 años la firma tuvo problemas y aunque ya no estaba como su nombre se encontraba en el acta constitutiva. Fue detenida y para demostrarlo ha sido una batalla legal.

Afirmó que ya había prescrito el delito, pero apareció otro proceso que no estaba en el registro, por lo que está en apelación en los juzgados de distrito y espera que no se tarden tanto, ya que solo tiene a sus padres que son mayores de 80 años, que ya no la van a ver por lo misma de cuestiones de salud.

“Yo lo que pido es que no nos trasladen, que lo hagan con los de más alto riesgo, porque han hecho una revoltura, no es tanto del tema penitenciario, sino del sistema de justicia, se supone que una es inocente hasta que demuestren lo contrario. Hay quienes queremos estudiar y no nos dejan o no nos dan las herramientas para ello”, subrayó.