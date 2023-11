Para revisar el actuar de jueces, magistrados y ministros, la iniciativa de reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) prevé la creación de un tribunal, adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien señaló que el Consejo de la Judicatura está “pasmado”.



Durante la conferencia de prensa ofrecida en Palacio Nacional, López Obrador señaló que el Poder Judicial está secuestrado y refirió que la actuación de la juez María del Carmen Sánchez Cisneros para frenar la extradición de Néstor Isidro N., alias “El Nini” a Estados Unidos, es una muestra corrupción.

“Si esto no es corrupción qué me digan los ministros de la Corte y el Consejo de la Judicatura de qué se trata, ¿esto es derecho?, esto es chueco, a todas luces (…) por eso estamos planteando que es necesario que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros, y que se integre el Poder Judicial con jueces, magistrados, ministros íntegros, correctos, al servicio del ciudadano, del pueblo, de la sociedad, no al servicio de la delincuencia de cuello blanco o de la delincuencia organizada”, declaró.

La postura del mandatario ocurre luego de que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán sugirió destituir a senadores en caso de no acatar las resoluciones tomadas en el pleno, como sucede con la designación de los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Al respecto, López Obrador aseguró que dicha posibilidad no es viable y que ahora los integrantes pretender ser el “poder de los poderes”.

“Son poderes independientes, autónomos, no puede un poder situarse por encima de los demás, no puede haber un supremo poder conservador, como quisieran algunos, sería como el regreso del predominio del Poder Ejecutivo”.

Continuidad con cambio en 2024

El resultado de la elección de 2024 no implicará un retroceso, pues el modelo de gobierno que solo favorece a una minoría y afecta al pueblo no tiene futuro, afirmó el presidente López Obrador.

El mandatario sostuvo que confía en la decisión que tomará el pueblo, incluso si dentro de los aspirantes a un cargo de elección popular es un perfil que ha defraudado en otras responsabilidades, al tiempo que manifestó que todos tienen derecho a ser votados.

- Publicidad -

“Estoy seguro, de que va a haber continuidad con cambio, va a continuar la transformación, va a ser muy difícil un retroceso, no lo veo, sinceramente”.

Celebra tregua Gaza-Israel

Al señalar que confía en que avancen las negociaciones para que acabe el conflicto entre Gaza e Israel, el presidente celebró que se concretará una tregua y sostuvo que el gobierno mexicano continúa con las gestiones para la liberación de Iliana Gritzewsky y Orión Hernández, connacionales capturados por el grupo Hamas, dese el pasado 7de octubre.

“Celebro que ya se haya iniciado esta negociación, aún con intercambio de detenidos, pero ya es un paso y lo celebro, lo de liberar rehenes, lo de la entrada de ayuda humanitaria, y ojalá que se siga avanzando por el bien de todos».