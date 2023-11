De acuerdo con la Profeco, ninguno de los 10 autos más vendidos en México en 2023 puede considerarse de mayor seguridad para los consumidores, ya que no cumplen con los equipamientos necesarios para ello.

Durante una conferencia de prensa, El Poder del Consumidor (EPC) presentó las fichas de seguridad vehicular de los modelos 2023-2024 que corresponden a la más reciente actualización del sitio Qué tan seguro es tu auto donde se analizó la seguridad de 169 modelos.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) indicó que ninguno de los autos más vendidos atiende las principales recomendaciones de seguridad vehicular de la Organización de las Naciones Unidas (OMS), ni cuentan con la calificación de 5 estrellas otorgada por el Programa de Evaluación de Autos Nuevos para América Latina y el Caribe (Latin NCAP).

Los 10 autos más vendidos de la lista son el Nissan Versa, Nissan NP 300, General Motors Aveo, Kia Rio Seden, Nissan March, MG Motor MG5, Nissan Sentra, Mazda 3, Mazda 2 y Renault Kwid.

El análisis demuestra que del total, hay 21 modelos sin control electrónico de estabilidad (ESC); 16 no tienen cinturones de tres puntos en todas las plazas; 35 modelos aún no ofrecen anclajes Isofix/LATCH para los sistemas de retención infantil; 147 modelos no ofrecen frenado autónomo de emergencia (AEB).

El coordinador de la Campaña de Seguridad Vehicular de El Poder del Consumidor, Stephan Brodziak, señaló que “no existe un etiquetado de seguridad vehicular para consumidores. No se debe olvidar que un auto de mayor seguridad podría hacer la diferencia entre la vida y la muerte.”

Carolina Pérez, investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), resaltó que “se estima que 2.8 de cada 10 muertes de tránsito se podrían evitar en México si todos los vehículos contaran con las ocho tecnologías básicas de seguridad vehicular que recomienda la OMS».

- Publicidad -

Puntos que deben cumplir los autos

El Poder del Consumidor y Latin NCAP hacen las siguientes recomendaciones para contar con autos más seguros.