La delegación federal de Bienestar se reorganizó de 2018 a la fecha para beneficiar a un millón 500 mil poblanos con más de 30 mil millones de pesos, pues «fui honesto y nunca me aproveché del cargo (…) por el daño que significa usar los programas sociales para beneficio electoral».

Así lo señaló el aspirante a coordinador municipal de la 4T en Puebla, Rodrigo Abdala Dartigues, quien agregó: «mi ambición es ayudar a la transformación de Puebla capital«.

En entrevista con Ángulo 7, contó sobre sus aspiraciones, incursión en la política, cómo se identificó con la lucha de Andrés Manuel López Obrador, su apoyo en la consolidación de Morena como partido y ser parte de la primera generación de legisladores federales.

Comentó que su trabajo como delegado de Bienestar no fue para hacer proselitismo a su favor, sino para dar resultados en el manejo de programas sociales con el fin de alcanzar más beneficiados, pero teniendo como reto primario aplicar la campaña masiva de vacunación contra el Covid-19.

“Muchos se quisieron colgar medallas en la vacunación, pero ese trabajo fue de nosotros en la delegación (…) soy honesto y mi trabajo está demostrado”, apuntó.

Reiteró que en la delegación de Bienestar en Puebla se dedicó a sacar adelante los 13 programas sociales, pues al tomar el cargo eran 300 mil beneficiarios, quienes ahora son un millón 500 mil. Además, se abrieron 235 bancos del Bienestar y se logró que 600 mil poblanos salieran de la pobreza y pobreza extrema.

Transformación de Puebla

Puntualizó que si hay alguna ambición en sus aspiraciones no es personal o de poder, sino buscar que continúe la transformación de la capital poblana, cuyo deseo siempre prevalece.

Destacó que los cambios de una ciudad no se logran con solo la autoridad sino con la sociedad y, para ello, se debe privilegiar la transparencia y la construcción con todos los sectores, desde empresarios, trabajadores, comercial y cultural.

En este tenor, reconoció que temas de interés para los poblanos son el agua, transporte público y seguridad pública, también son fortalezas que se deben aprovechar para apalancar el desarrollo y, con ello, se combatirán esas carencias.

El exdiputado federal morenista puntualizó que se deben priorizar los temas e ir solventando desde abajo. “En el caso de la concesión del agua, debemos construir el diálogo y conocer el marco jurídico en que se otorgó (…) sino se revisa bien, quedará en promesa al aire –su revocación-”.

Sobre el transporte público, admitió el enojo de los usuarios porque es deficiente y se tienen operadores sin capacitación para el servicio, pero se requiere revisar a fondo el tema.

Obradorista desde el 2008

Dejó en claro que su incursión en la política es desde 2008 “cuando decide involucrarse en el movimiento de transformación nacional que encabeza López Obrador”.

Abdala Dartigues indicó que en aquel momento los inicios de Morena representaban “tallar una piedra que ahora es un David de Miguel Ángel”, ya que debieron sentar las bases del movimiento que a la postre hoy es un partido.

“Siempre hubo inquietud política y no me llamaba la atención ningún partido. Fue en el 2008, cuando lo veo -a AMLO- en Tochimilco, con quien me enganche y se soldó mi compromiso, cuando tenía 27 años.

Recordó que es uno de los fundadores de Morena, participando en las asambleas informativas y después en la recolección de firmas como parte del grupo de promotores de la soberanía nacional.

Además, resaltó su paso como integrante de la primera generación de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados y como coordinador de AMLO en Puebla para construir la estructura de promoción y defensa del voto de 2015 a 2018.

Sobre el proceso para definir al coordinador municipal de los comités en Defensa de la 4T, explicó que, del 3 al 10 de enero se informará quiénes cubrieron los requisitos y entrarán a la encuesta cinco o seis, entre hombres y mujeres, para que en marzo se anuncien a los ganaron de las encuestas en los municipios y, con ello, tener a los precandidatos.