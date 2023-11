Elección de ministros de la SCJN por voto popular es viable: AMLO

Tras el rechazo que tres ministros de la SCJN mostraron a la propuesta para la elección de los integrantes del Poder Judicial, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo bajo esa postura no podrían elegirse al titular del Poder Ejecutivo por voto popular sino a través un “consejo supremo”.



Ante ello, el mandatario federal sostuvo que sí es viable que la definición de jueces, magistrados y ministros sea tal como sucede con la elección por medio del voto popular para presidentes municipales, diputados, senadores y del presidente de México, debido a que el procedimiento ya existe en la ley.

“Si a esas vamos pues no se podría elegir al presidente de México, porque se requiere de un perfil especial, que llevaría a que fuese electo por una especie de consejo de sabiondos, un consejo supremo de evidencias, o que lo eligieran los oligarcas ya de manera descarada, y que no pensáramos en la democracia sino en la oligarquía que es el gobierno de las minorías, no la democracia que es el gobierno del pueblo”, aseveró.

La respuesta de López Obrador ocurre después de que en su asistencia a la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, las ministras Loretta Ortiz Ahlf y Margarita Ríos Farjat y el ministro Alberto Pérez Dayán mostraron su rechazo a la propuesta planteada para que los miembros del Poder Judicial sean electos por voto popular, pues aseguraron que se requieren “perfiles específicos” para llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

A la par, aseveró que hay “ciertos sectores de la sociedad” a los que les cuesta entender que el “pueblo es el soberano y el que manda”.

En ese sentido, López Obrador reiteró que es necesario concretar una reforma al Poder Judicial, la cual consideraría un cambio en la elección de sus integrantes, pues dijo que si bien hay jueces, magistrados y ministros que son honestos, la mayoría están alejados de la justicia.

“En general impera la corrupción en el Poder Judicial, jueces, magistrados, ministros que hacen y deshacen, además con un pensamiento muy conservador, muy reaccionario, muy antipopular, desde el derecho que es su medio o su instrumento para atender a minorías, no a los que tienen dinero, están muy alejados de la justicia pueden que estar cerca del derecho pero muy distantes de la impartición de justicia”, declaró.