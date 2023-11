Al señalar que el distintivo de su gobierno es que no hay complicidad o protección a la delincuencia organizada, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció el reconocimiento que su homólogo Joe Biden hizo por la captura de Néstor Isidoro Pérez Salas “El Nini”.

El pronunciamiento del mandatario federal ocurrió en la conferencia de prensa que ofrece en Oaxaca, donde señaló que en México “no hay impunidad para nadie”, al tiempo que dijo que cuando no hay líneas divisorias entre la autoridad y la delincuencia organizada no puede garantizarse la paz y la tranquilidad para los ciudadanos.

“No se permite la asociación delictuosa entre autoridades y delincuencia, está bien pintada la raya y vamos a continuar de esta manera, también ayudando al gobierno de Estados Unidos, sobre todo por razones humanitarias, porque están padeciendo una situación muy lamentable, es una pandemia lo del consumo de fentanilo”, declaró.

Reiteró que su administración tiene claro que el combate al tráfico de drogas es una cuestión de derechos humanos, por lo que continuarán colaborando con el gobierno de Estados Unidos en acciones que ayuden a frenar el ingreso de los precursores químico que sirve para la elaboración del fentanilo.

“El Nini” evadió su captura

Néstor Isidoro Pérez Salas “El Nini” evadió, en dos ocasiones, su captura, reveló el secretario de la Defensa Nacional (Sedena) general Luis Cresencio Sandoval.

El titular de las fuerzas armadas confirmó que Pérez Salas fue el responsable de los ataques en contra del Ejército en los operativos realizados en Culiacán en octubre de 2019 y en enero de este año, el cual permitió la detención de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“Participó en las agresiones de las que fue objeto el Ejército el 5 de enero, de hecho se hace una operación para su captura, pero no se tiene éxito. De este seguimiento se hace otra operación donde logra evadirse. Y finalmente tuvimos el resultado, la detención”, precisó Sandoval.

Pérez Salazar es identificado como el jefe de seguridad de los hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán, líder del cártel de Sinaloa. Fue detenido el miércoles 22 de noviembre en un operativo en el que participaron elementos de la Sedena, Guardia Nacional (GN) y Secretaría de la Marina (Semar) en Culiacán, Sinaloa.