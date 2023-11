Con una inversión de 10 mil millones de dólares, una empresa de Dinamarca producirá “hidrógeno verde” en el Istmo de Tehuantepec, adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia de prensa realizada en Oaxaca, López Obrador señaló que el proyecto tiene como finalidad la sustitución de combustibles fósiles. Aunque no reveló el nombre de la firma europea, indicó que el proceso de licitación ya está en marcha.

“Es un fondo económico-financiero de Dinamarca, van a invertir en ese polo de desarrollo 10 mil millones de dólares porque van a producir energía, hidrógeno verde, para sustituir combustibles fósiles, que las embarcaciones nuevas van a moverse con hidrógeno verde y todo eso se va a producir en el Istmo”, precisó.

Explicó que si bien su administración concretará la firma de los acuerdos para poner en marcha el polo de desarrollo en el Istmo, le corresponderá al siguiente gobierno ver terminada la obra.

“Las embarcaciones nuevas van a moverse con hidrógeno verde y todo esto se va a producir en el Istmo, estamos hablando de la era de la no contaminación (…) Ya no me va a tocar a mí ver terminada la obra, pero sí voy a dejar todo finalizado, con los convenios, todo. Esto va a ayudar mucho al Istmo”.

Irregular 12 millones de hispanos en EUA

Aunque el gobierno de Estados Unidos cuenta con una política migratoria que permite la expedición de visas temporales y permanentes, hay 12 millones de hispanos, la mayoría de origen mexicano, que no han podido regularizar su situación, indicó López Obrador.

El presidente externó que debe ponerse en marcha un programa de apoyos para las naciones de Centroamérica y del Caribe, para atender las causas que provocan la migración de esos países.

En ese sentido, recordó que la administración de Joe Biden podría considerar un programa como la “Alianza para el progreso”, ejecutada por el presidente John F. Kennedy, que significó destinar recursos para el desarrollo social de países latinoamericanos.