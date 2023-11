«Creo en los derechos humanos»: Roger Waters en apoyo a Palestina

Durante uno de sus conciertos realizado en Buenos Aires, Argentina, Roger Waters lanzó un mensaje para solidarizarse con la comunidad de Palestina al contar su experiencia de no encontrar donde hospedarse debido a sus declaraciones en favor de dicho país.

El cofundador de la mítica banda Pink Floyd explicó las razones de porque los dueños de los hoteles no lo dejan hospedarse en el país, exponiendo que tiene muy claras las causas.

“Hay personas en esta ciudad que no quieren permitir que me quede en un hotel… Hay una diferencia entre las personas que no me darán una habitación y yo…La diferencia es que yo creo en los derechos humanos universales…en todo el mundo sin importar su etnia, religión o nacionalidad”.

Con este mensaje hizo un llamado para que “La Tierra Santa” pueda entrar en un periodo de paz, no solo de un día o dos, sino para siempre, aclarando que, para que esto suceda deben de aceptar los derechos humanos para todos por igual, para todas las personas que viven en la zona del Rio Jordán y la zona del Mar Mediterráneo.

Aunque durante su mensaje recibió el apoyo del público, sus declaraciones causaron molestia en parte de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), quienes representan a instituciones judías argentinas y calificaron el discurso de Roger Waters como “antisemita”.

Tregua entre Hamás e Israel

El día de hoy viernes 24 de noviembre, Israel y Hamás llevaron a cabo un intercambio de rehenes y prisioneros como parte de una tregua de alto al fuego durante cuatro días en la franja de Gaza. Israel hizo entrega de 39 presos de palestina, mientras que Hamás hizo la liberación de 24 rehenes.

Añadiendo que esta tregua se alcanzó gracias la mediación de países como Egipto, Qatar y Estados Unidos, siendo Egipto el país que más asilo ha otorgado a las personas que fueron secuestradas.

Escrito por: Adolfo Sebastián S. Carvajal.