Los tres perfiles propuestos para definir quien relevará a Arturo Zaldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cumplen con los requisitos y son mujeres “de primera”, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador.



En Oaxaca, donde ofreció la conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo Federal fue cuestionado sobre la postulación de Bertha Alcalde Luján, María Estela Ríos González y Lenia Batres Guadarrama para ocupar un espacio en la Corte.

Del procedimiento, López Obrador indicó que la responsabilidad quedará en manos de los integrantes de la Cámara Alta del Congreso de la Unión y, sostuvo que a diferencia de otros sexenios no hay simulación y no está apuntalando a un perfil en particular.

Sobre los señalamientos que los senadores de oposición han hecho referente a la falta de imparcialidad de los tres perfiles por su participación en el gobierno federal, López Obrador indicó que pueden disentir, pues es parte de la democracia y de las libertades.

“Es una democracia y hay libertades y va a resolver el Senado. Hay una serie de requisitos legales, las tres propuestas reúnen los requisitos, las tres abogadas reúnen los requisitos de ley y de acuerdo al procedimiento van a ser los senadores, las senadoras, los que van a decidir (…) Las tres son muy buenas, hasta me ayudan a decidir quién podría ser de las tres”, aseguró.

Continúa corrupción del Poder Judicial

Al reiterar que antes de que concluya su sexenio enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma al Poder Judicial, el presidente López Obrador afirmó que se “equivocó” en los perfiles que propuso para llegar a la SCJN, situación que no permitió avanzar en erradicar la corrupción.

“Me equivoqué, se aliaron con los del antiguo régimen en vez de ser reformadores, se convirtieron o ya eran, con el poder se descararon y actuaron como conservadores manteniendo el status quo no reformando, no cambiando, ya no se pudo avanzar y seguimos padeciendo de toda la corrupción del Poder Judicial”.

Expresó que es necesario que el pueblo sea parte de la elección de los jueces, magistrados y ministros, tal como ocurre con los procesos que definen a quienes ocuparán los cargos de elección popular.

Usan errores técnicos para favorecer fallos

Sobre el último fallo otorgado por una juez y que permite a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, recuperar una propiedad valuada en 38 millones de pesos, López Obrador expresó que los integrantes del Poder Judicial de la Federación aprovechan supuestos “errores técnico” para favorecer a ciertos personajes.

“Está resuelto por un juez, no es el Poder Ejecutivo ni la Fiscalía, es la decisión de un juez como las tenemos lamentablemente casi a diario, aprovechan cualquier supuesto error técnico-jurídico”, declaró.

A principios de noviembre, la juez Segundo de Distrito en Materia de Extinción de Domino, Ana Lilia Osorno Arroyo declaró improcedente el recurso legal con el que la Fiscalía General de la República (FGR), pretendía incautar Lozoya Austin su residencia localizada en la Ciudad de México.