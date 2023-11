Ante la posible venta del 75 por ciento de las acciones de la empresa Agua de Puebla que se ha difundido en los últimos días, el gobernador Sergio Salomón Céspedes señaló que esto no tiene que afectar las obligaciones que tiene con el estado, ni la prestación del servicio.

La información circuló en medios locales, luego de que el Consejo Directivo del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap), conformado por funcionarios estatales, municipales y personas de la sociedad civil avaló la venta de tres cuartas partes de los activos a Xinfra FE.

La propuesta que presentó dicha firma a la empresa encargada de la operación del servicio en la capital y parte de la zona metropolitana desde el 2014 fue de 5 mil 10 millones de pesos, esto con el fin de que sea colocada como socio mayoritario de la compañía.

Al respecto, en entrevista este jueves luego de entregar uniformes y reconocimientos a policías municipales, el mandatario manifestó que esto no alterará las obligaciones legales de la concesionaria, toda vez que la transacción es estrictamente entre privados y es independiente del gobierno.

El titular del Poder Ejecutivo refirió que la venta de las acciones Agua de Puebla no cambia el escenario, ni tiene relación con la modificación que se hizo el año pasado en el Congreso del estado sobre la actualización de las tarifas del servicio hídrico en la zona metropolitana.

“Es un tema accionario que nada tiene que ver con la modificación que se hizo el año pasado al plan tarifario, no cambia nada el escenario, no nos afecta a nosotros como tal, no tiene un altibajo mucho menos, son operaciones que se hacen entre inversionistas y muchas veces se manejan por medio de la bolsa”, expresó.

Céspedes Peregrina afirmó que la transacción no afecta ni beneficia al gobierno, ya que se trata de que la firma tenga un flujo de capital para que pueda cumplir con sus obligaciones de garantizar un mejor servicio, además de que tiene comunicación constante con directivos del Soapap para vigilar la prestación del servicio.

Oferta se hizo en agosto

Cabe mencionar que la oferta inicial, hecha en agosto pasado ante la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) señala que la compañía podría comprar del 60 al 75 por ciento de la concesionaria, con ello la empresa podría ahora hacerse cargo del servicio a 1.7 millones de personas de los municipios de Puebla, Cuautlancingo, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula y Amozoc.

Además de que la compra no afectaría la concesión, toda vez que los directivos de Xinfra FE consideran que cuenta con un valor redituable en los 21 años que le restan a la concesión entregada por Rafael Moreno Valle Rosas, que fue de tres décadas.