Otro mexicano a F1; “Pato” O’Ward será nuevo piloto de McLaren

Un nuevo piloto anunció que se unirá a Sergio “Checo” Pérez como parte de la legión mexicana dentro de la máxima competición del automovilismo, la Formula 1 (F1). Y es que Patricio “Pato” O’Ward confirmó su llegada como piloto de la escudería McLaren Racing.

A través de redes sociales, este jueves 23 de noviembre, el equipo británico de McLaren presentó a “Pato” O’Ward como su nuevo piloto de reserva para la temporada 2024 de la F1. El mexicano de 24 años, cuenta con 10 años de experiencia compitiendo en justas como el WeatherTech SportsCar Championship, la Indy Lights y la IndyCar Series.

All of us reading this rn… 🤩🇲🇽 #F1 @PatricioOWard https://t.co/p7wLluWAcO pic.twitter.com/QA6QyEA5cX

Cabe señalar que “Pato”, quien es oriundo de Monterrey, Nuevo León, es un viejo conocido de McLaren, pues este, se ha convertido en uno de sus jóvenes prospectos desde que en 2020 se unió su filial dentro de la IndyCar, la escudería Arrow McLaren SP.

Y es que O’Ward, en las cuatro campañas de IndyCar que disputó con Arrow McLaren SP, consiguió un total de 4 victorias y 20 podios. En cuanto a su mejor temporada, ésta se dio en 2021, cuando culminó 3° al final de año; y en este 2023 quedó cerca de repetirlo, pues se llevó 4° lugar general. Así mismo, participó en cuatro ediciones de las 500 Millas de Indianápolis, donde en 2022 finalizó en 2° puesto.

Excited to join @McLarenF1 as a Reserve Driver for the 2024 season alongside my @arrowmclaren IndyCar duties next year. 🚀

Emocionado de unirme como piloto reserva de @McLarenF1 para el 2024 junto a mi temporada de IndyCar con @arrowmclaren. pic.twitter.com/BxO8flMKc0

— Pato O'Ward (@PatricioOWard) November 23, 2023