El edil de Xiutetelco, Baltazar Narciso Baltazar, señaló que, tras las dos explosiones de polvorines, la Sedena implementó un programa de revisión donde se almacena y elabora pirotecnia en el municipio; detectaron 100 lugares que operan de manera irregular.

En entrevista, el edil manifestó que está actividad es muy recurrente en la demarcación, por lo que se tienen 45 talleres en funcionamiento y debidamente establecidos, con los permisos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que es la facultada para ello.

Precisó que dentro de estos se encontraban los dos donde se dieron las explosiones, aunque en el segundo de ellos fue por un corto en un vehículo que solo dejó tres personas heridas, mientras que la primera fueron cinco fallecidos, tres en el lugar y dos más en dl hospital.

El presidente municipal dijo que debido a la cantidad de festividades de la región y la comercialización, son alrededor de 500 familias las que se dedican a esta actividad, principalmente en los últimos meses del año y que deja una derrama económica de más de 50 millones de pesos.

En ese tenor, dijo que este programa de revisión se prevé que se mantenga durante los próximos 15 días, ya que al ser muchos los puntos donde tienen que hacerlo, no va ser de la noche a la mañana y es que, incluso dijo, es muy difícil ir contra los centros que operan bajo la ilegalidad pues es un “tema social” de la comunidad.

- Publicidad -

Y es que, dijo , no cuenta con las facultades como autoridad municipal para llevar a cabo las clausuras de los talleres clandestinos, pues corresponde a la Sedena su regulación, a lo que se suma que no tienen ubicados exactamente dónde se encuentran estos sitios, pues hay quienes lo hacen en sus casos.

Es una actividad importante, edil

“Podemos tomar medidas drásticas, pero no lo podemos hacer porque es un tema social, cerramos un taller y mañana tenemos 500 gentes atrás del palacio (municipal)”, declaró. No podemos entrar a catear porque necesitamos permiso, es muy complicado el tema, se lo digo como servidor público, no tengo la facultad de hacer un cateo”, expresó.

Manifestó que como autoridad municipal les hacen las recomendaciones a quienes se dedican a la producción de pirotecnia, pero es un tema social que les pega mucho con la gente, porque los últimos meses del año es la temporada fuerte.

-Publicidad-

Narciso Baltazar comentó que para evitar riesgos están trabajado de la mano de la propia ciudadanía, así como vinculando a los artesanos con las autoridades federales y estatales para que accedan a tomar cursos de capacitación sobre el manejo de la pólvora.

Argumentó que Xiutetelco “es muy fiestero”, y que a partir del 8 de diciembre “todos los días hay fiesta”, lo que origina el aumento de esta actividad. El ayuntamiento cuenta con 24 elementos de Protección Civil y 40 de seguridad pública para una población de 41 mil habitantes.

Por ello, el edil sostuvo que seguirán trabajando con los habitantes de la demarcación para generar conciencia e incentivarlos sobre la capacitación en el manejo de la pólvora, a fin de evitar que ocurran más incidentes como los últimos dos.