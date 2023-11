Selección de Honduras denuncia robo tras perder con México

La Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras (Fenafuth) acusó de robo al árbitro Iván Barton, luego de que éste repitiera tres penales y añadiera más 10 minutos de compensación, en la derrota de Honduras ante México en la Nations League.

Por la noche del 21 de noviembre, la selección mexicana vivió dramatismo en su victoria ante su similar de Honduras por los cuartos de final de la Nations LEague. Y es que el cuadro “Tricolor”, no solo empató la serie 2-2 en el último minuto del agregado del según tiempo regular, sino que, además, para llevarse la eliminatoria tuvo que irse hasta el final de los tiempos extras para que definiera el resultado desde la vía de los penales, donde se hizo del triunfo por 4-2.

Sin embargo, la polémica también se hizo presente en el cotejo. Y es que para el segundo tiempo, el árbitro central salvadoreño, Iván Barton, añadió 9 minutos a los 90 reglamentarios, numero al que después le sumó otros 2 más. Además, por el hecho de en la tanda de penales, el tercer intento de México tuvo que tirarse hasta en tres ocasiones, ya que dos veces fue repetido por adelantamiento del portero.

Las mejores acciones del partido entre 🇲🇽 y 🇭🇳 en el Estadio Azteca. pic.twitter.com/Y36HedL87k — Concacaf Nations League (@CNationsLeague) November 22, 2023

Es por ello que Juan Francisco Saybe, vicepresidente de la Fenafuth, estalló en sus declaraciones posteriores al partido en contra del arbitraje, señalando de robo lo ocurrido con su selección.

«Ni siquiera repitieron la jugada del penal de ellos. El VAR funciona para quien le conviene. La camisa, el dinero y el país pesó. Lo de hoy es un descaro, un robo a mano armada”, indicó el directivo hondureño. «Se dieron cosas fuera de la cancha que no se ven. Estoy claro con que es un partido apretado, un partido donde se pierde tiempo, se ve en Mundiales, y el árbitro está en todo su derecho de agregar, pero él agrega nueve y se juegan 13, eso no es normal”, añadió.

Juan Francisco Saybe, vicepresidente de la Federación Hondureña: "No es normal el arbitraje, esa es la molestia. México es el grande del área, no necesita que se manchen las cosas". pic.twitter.com/hlnuYrMxdY — LUIS CASTILLO (@mluiscastillo) November 22, 2023

A pesar de lo anterior, aseguró que sus cuestionamientos no van contra el país mexicano o su selección en sí, sino contra el arbitraje en la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf). «Mis respetos para México, sus directivos, su selección. El país que nos atiende de maravilla, es el más grande del área y no necesita que se manchen las cosas de esta forma», puntualizó Saybe.

Honduras habría perdido hasta 14 minutos de juego

Aun así cabe decir que, de acuerdo a un recuento de los ocurrido, al menos en los 45 minutos del segundo tiempo, el equipo hondureño retrasó el partido hasta 9 minutos con 55 segundos. Esto, entre lesiones, cambios y atenciones médicas, motivo que habría justificado que en un inicio se añadieran 9 minutos al reloj de juego.

Sin embargo, durante el añadido, los futbolistas “Catrachos” habrían continuado pausando el encuentro por otros 4 minutos y 37 segundos, razón por la que el árbitro señaló que jugarse hasta minuto 99 del tiempo corrido, pasaría a agregarse otros dos minutos más, extendiendo el duelo hasta el minuto 101.

Lamentablemente algunos periodistas y medios no le pueden decir a la gente la verdad. Algunos simplemente se dejan engañar. ¡Otra vez exhibidos! – En el minuto 91:23, el portero de Honduras se tira al césped (posible lesión).

– En el minuto 92:50, el portero se levanta.… pic.twitter.com/CwU0nDyR4z — Elie Kanaan (@ElieKanaanSaab) November 22, 2023

Finalmente, respecto a los penales, tras las repeticiones en televisión, se apreció de manera más detallada que el portero de Honduras, Edrick Menjívar, dejó de tener un pie sobre la línea de gol en las dos veces que le repitieron el penal ante César «Chino» Huerta.

Así mismo, sobre este mismo penal, cabe aclarar otra situación que se dio, pues el mismo Menjívar, que fue amonestado en el juego y que recibió otra vez la amarilla cuando se adelantó por segunda ocasión, no fue expulsado por el árbitro, más allá de los reclamos mexicanos. No obstante, esta decisión fue acertada también, pues el reglamento indica que en la tanda de penales, no se tomarán en cuenta las tarjetas amarillas mostradas durante el juego.