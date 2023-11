Pobladores de Coyomeapan protestaron este miércoles en el Congreso local con la exigencia de justicia por el homicidio de tres pobladores en 2022, así como insistieron en la destitución del edil Rodolfo García López y la cancelación de las ordenes de aprehensión.

Alrededor de la 1 de la tarde los quejosos llegaron a la sede del Poder Legislativo con camionetas y autobuses de la región, en donde en una primera instancia arrojaron pintura roja, al tiempo de acusar que en este municipio de la Sierra Negra no existe gobernabilidad.

Esto generó que el tránsito vehicular en la zona fuera bloqueado, por lo que los automovilistas tuvieron que buscar otras alternativas de circulación, principalmente los que iban en sentido hacia el bulevar 5 de Mayo.

Los habitantes pidieron la intervención de los diputados acusaron que García López forma parte del cacicazgo que ha impuesto la familia Celestino Rosas, la cual ha gobernado la demarcación desde el 2011 y solo se han encargado de reprimir a los que se oponen a ellos

Pidieron la destitución del edil, que llegó al cargo abanderado por el PT-Morena, debido a que no gobierna porque la presidencia municipal se encuentra tomada por ellos y que pese a ello está recibiendo recursos, sin que sepan en que se están invirtiendo, pues no ha ejecutado obras.

Durante su estancia, los habitantes de Coyomeapn colgaron unas lonas en las puertas y ventanas del Congreso y, en algunas de ellas, estaban los rostros de Araceli y David Celestino López, exalcaldes del municipio y del actual edil, a quienes tacharon de “represores y asesinos”.

“Pedimos que se nombre un Concejo Municipal por parte del Congreso, no queremos que Rodolfo siga recibiendo los recursos cuando ni siquiera está en el municipio, nosotros venimos de forma pacífica y en orden y esperamos que haya una pronta solución porque si no, no nos vamos a retirar”, exclamaron.

A la vez, los habitantes lanzaron consignas en las que se escucharon “qué pide Coyomeapan, justicia”, “fuera el mal gobierno”, “Viva Coyomeapan” y “cárcel para los asesinos”.

#Ángulo7Informa ll Manifestaron que aunque hay mesas de diálogo con el gobierno, no hay avances para solucionar el conflicto, por lo que no desistirán de su exigencia de justicia 6 destitución del alcalde Rodolfo García y cancelación de las órdenes de aprehensión Vía @Edd_Eddiiy pic.twitter.com/ybpAH8sgcG — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) November 22, 2023

No hay avances para resolver conflicto

En entrevista, Manuel Bravo Porras, vocero de la comunidad, señaló que, aunque se han tenido algunas mesas de diálogo, no se han generado avances con el gobierno estatal, pues “solo quieren que sea en beneficio de éste, pero no de los pobladores”, a más de 2 años que estalló el conflicto postelectoral.

Manifestó que, aunque se hizo la entrega de armas que tenían a resguardo desde el 2021 no representa algo más, pues se mantiene cerrada la presidencia y el consejo municipal electoral, por lo que incluso consideró que no hay condiciones para que las elecciones se puedan realizar.

Si bien dijo que ya queda menos de un año para que la gestión del actual edil concluya y aunque podrían enfocarse a eso, no se trata de ello, pues no tiene contemplado vincularse a un partido, ya que mientras no haya justicia para ello y se cumplan las exigencias, no van a desistir de su lucha.

Esto, pues sostuvo que no pueden olvidar que hubo tres personas de la comunidad que el año pasado fueron asesinados por policías estatales, además de que hubo detenidos y órdenes de aprehensión vigentes, por lo que “para que quieren poner gobiernos, si solo se sirven para ellos”.

“¿Qué han hecho por el pueblo? nosotros no hemos visto algún avance, sí cierto que hemos mantenido mesas de diálogo con el gobierno, pero hasta ahorita no tenemos algo claro., nosotros sí podemos demostrar nuestra inocencia, pero ellos (las autoridades) no han hecho algo al respecto, no nos han solucionado nada”, remarcó.