A diferencia del resultado de la elección en Argentina, en México no hay riesgo de que la derecha obtenga el triunfo en 2024, pues el pueblo es consciente de que ese pensamiento solo favorece a las minorías, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador.



En su conferencia de prensa, el mandatario federal aseguró que hay conciencia política entre los mexicanos, por lo que tienen claro que quienes forman parte de este ideología son “defensores del conservadurismo” y que solo buscan “saquear” al pueblo.

“Aquí no tenemos ese riesgo, no hay nada que temer, el pueblo de México está muy consciente, es de los pueblos más politizados del mundo y sabe muy bien que los gobiernos de derecha sólo favorecen a las minorías, son defensores del conservadurismo, son los gobiernos de derecha empleados de las oligarquías, se dedican a saquear a los pueblos, a las naciones, no le tienen ni amor ni el respeto al pueblo, eso ya aquí se sabe”, apuntó.

En cuanto al triunfo de Javier Milei en Argentina, López Obrador enfatizó que “respeta” la decisión que tuvo una mayoría, pero dijo que no está de acuerdo con los gobiernos clasistas que favorecen a una minoría y que le dan la espalda al pueblo.

En ese sentido, calificó al resultado de la elección como un “autogol” y descartó que Milei vaya a ser de ayuda para los argentinos.

“Para decirlo en una palabra, con todo respeto, fue un autogol. Y yo no estoy de acuerdo, aunque respeto la decisión de los pueblos, con los gobiernos de derecha, no estoy de acuerdo con los gobiernos racistas, clasistas, no estoy de acuerdo con la hipocresía, que es lo que caracteriza a la derecha en el mundo”, aseveró.

Aclaró que no habrá un rompimiento en las relaciones con el gobierno argentino, pero que su administración “pinta su raya” pues no está de acuerdo con la política que hundió a la economía del país sudamericano y de la cual fue responsable el expresidente Mauricio Macri.