Pobladores de La Resurrección se manifestaron a las afueras del palacio municipal derivado del cierre de bares clandestinos; ello derivo un confrontamiento con autoridades municipales que dejó lesionados, el edil auxiliar Alejandro Pérez Torres y dos personas más detenidas, un funcionario retenido y destrozos en jardineras.

Los hechos se dan luego de que el pasado fin de semana personal de la Dirección de Normatividad clausuraron en la demarcación un bar, de nombre «La Pasadita», con el argumento de que no cumplía con los permisos para operar, por lo que estaba de forma irregular.

Sobre este tema por la mañana el alcalde Eduardo Rivera Pérez dijo que los operativos y cierres de establecimientos sin los trámites correspondientes seguirán, así como advirtió que se procedería contra el edil auxiliar en caso de que esté dando los permisos y cobrando, pues no tiene facultades para ello y estaría usurpando funciones.

Ante esto, cerca de la 1 de la tarde más de un centenar de pobladores, entre hombres, mujeres y algunos niños y encabezados por Pérez Torres se apersonaron sobre la calle Juan De Palafox y Mendoza con unidades de la ruta 17, así como mototaxis que estacionaron tanto sobre esta vialidad como en la 2 Sur.

En tono de molestia colocaron un tractor con el que venían sobre la entrada del palacio municipal, a donde ya los esperaban un grupo de policías con equipo anti motín para evitar que ingresaran, pues los inconformes exigían hablar con el alcalde Eduardo Rivera Pérez.

En un principio, pidieron ser atendidos tras acusar incumplimiento del acuerdo que se tenía con la Secretaría de Gobernación (Segom), sobre que los impuestos y trámites que realizan como licencias de funcionamiento y de construcción sean pagadas en la presidencia auxiliar.

Aunque personal de la Segom salió para intentar dialogar con ellos, los pobladores exigieron que fuera algún funcionario los atendiera, ya sea el titular de la dependencia, Jorge Cruz Lepe o el propio alcalde, lo cual no se dio y esto generó la molestia de los habitantes de la junta auxiliar.

Si bien un director de la dependencia salió para pedirles que se conformara una comisión, pero el ambiente se tensó ante los intercambios de agresiones verbales por parte de los pobladores, quienes incluso amagaron con usar el tractor para entrar por la fuerza al palacio.

Enfrentamiento inició a las 2 de la tarde

Tras esto, alrededor de las 2 de la tarde se desató la trifulca cuando uno de los pobladores intentó pasar por la barrera que habían colocado los policías, lo que animó a quienes estaban en los que estaban al frente a agredir a los elementos, ya sea con las manos, alambres o con algún otro objeto.

Mientras esto sucedió, un grupo de elementos sacó al presidente auxiliar, que fue el que encabezó la protesta, para llevárselo a rancho colorado, lo cual sería en calidad de detenido y que causó que se tensara más la situación y el enfrentamiento se intensificará y aunque los policías aguantaron la mayor parte, llegó el momento en que respondieron las agresiones

Los policías tuvieron que contener los golpes, pero igual contestaron los mismos, haciendo un conflicto en las puertas del palacio, por lo que poblaron hicieron uso de cinturones y, aunque los elementos los pudieron sacar de la zona, ya sobre la calle hicieron uso de los maceteros que los voltearon para usar las plantas como proyectiles, incluso usaron piedras, por lo que los se rompieron vidrios de la oficina de información turística.

Luego de unos minutos los pobladores se replegaron, aunque seguían lanzando insultos y objetos, por lo que llegaron más elementos para resguardar la entrada al palacio, por lo que la circulación se vio afectada e incluso por momentos tensión para las pocas personas.

En entrevista, Máximo Cuatlaxahue, consejero indígena, comentó que lo único que exigen es que se respeten el acuerdo que firmado desde el 2012, en la primera administración Eduardo Rivera y que hace seis meses fue ratificada por la Segom en el que se estableció los impuestos serían pagados ante la presidencia auxiliar.

Sostuvo que no están en contra de cumplir con sus obligaciones, pero dejaron en claro que los recursos que se paguen por las licencias de funcionamiento y de construcción, entre otras, sea para la junta auxiliar, pues no tienen garantía de que si lo hacen ante el ayuntamiento se los regresen en mejora de servicios intervenir la carretera que está en mañas condiciones.

Recriminaron que la Dirección de Normatividad haya argumentado, durante la clausura de establecimientos que no tienen conocimiento de dicho acuerdo, “como es posible que no estén coordinados, no estamos en contra de hacerlo, pero lo que queremos es que se quede en la comunidad, no al municipio”.

Exigían liberar a edil y retienen a funcionario

Debido a que tenían una exigencia de que liberarán al edil auxiliar, de lo cual no tuvieron respuesta, por lo que las mujeres retuvieron a un funcionario de la Segom y lo subieron a la unidad 35 de la ruta 17, con el amago de que se lo llevarían a la comunidad hasta que le regresarán al presidente subalterno; tras tres horas y después de la 6 de la tarde lo dejaron libre.

Aunque se intentó abordar por parte de la prensa al titular de la Segom, Jorge Cruz Lepe, para conocer el avance de las negociaciones, éste no emitió algún comentario, sumado a que sus guaruras no dejaron que se acercarán a él hasta que ingresó al palacio del lado del pasaje.

Tras 7 horas de este bloqueo y protesta, los habitantes se retiraron sin obtener una respuesta y anunciaron que harían una asamblea en la comunidad. Personal del ayuntamiento regresó los maceteros a su lugar que habían sido usados para bloquear la vialidad, tiempo en el que visitadores de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) estuvieron presentes para recabar información.

Alrededor de las 8 de la noche, una grúa ingreso para llevarse el tractor que fue resguardo por la policía, al cual le poncharon las llantas de adelante y poco a poco los efectivos se empezaron a retirar, aunque fue notorio los destrozos que quedaron tanto en la calle como cerca de la entrada del inmueble.

De acuerdo con un comunicado del ayuntamiento emitió luego de estos hechos, esto derivó por la clausura de un bar la semana pasada por falta de documentos, argumentando que “no va a renunciar a su obligación de trabajar por la seguridad pública de toda la ciudadanía” y condenó las agresiones que hubo.

El saldo, informó el municipio, fueron varios policías municipales lesionados, daños al inmueble de Turismo Municipal ubicado junto a Palacio, macetones rotos y tres personas detenidas: Adrian «N», de 33 años de edad; Adolfo «N», de 56 años de edad; y Jehu «N» de 28 años de edad, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales.

Mientras que la Segom recibió a una comitiva de los manifestantes para entablar el diálogo y llegar a un acuerdo apegado a la legalidad, que no precisaron que concluyó, pero hizo énfasis que la regulación de bares, como todo establecimiento comercial, es una atribución del ayuntamiento de Puebla, como lo marca la ley.