En medio de la salida de militantes y la incertidumbre por la definición de candidatos en Puebla, este día la dirigencia estatal del PRI arropará a Xóchitl Gálvez Ruiz, senadora del PAN y precandidata del Frente Amplio por México a la presidencia.

En el encuentro, a realizarse a partir de las 17:00 horas el Lienzo Charro de la capital, ocurrirá en medio de las mesas de negociación para que en Puebla pueda replicarse la alianza que, a nivel nacional, mantienen el PRI, PAN y PRD.

Sin embargo, esta semana el empresario José Chedraui Budib abandonó el Revolucionario Institucional para sumarse a Morena, partido por el que busca contender por la presidencia municipal de Puebla.

Aunque Camarillo Medina aseguró que el PRI no cerró la puerta a las aspiraciones del exdiputado, el coordinador del PRI en el Congreso, Jorge Estefan Chidiac aseguró que Chedraui Budib es un perfil altamente competitivo en la capital.

-Publicidad-

Pese a que el líder estatal del PRI ha señalado que el partido cuenta con perfiles para contender por la gubernatura y la alcaldía de Puebla, reconoció que el Revolucionario Institucional cederá estas posiciones por la “coyuntura” o por los “números” que en las mediciones reporten otros aspirantes del PAN y PRD.

No obstante, la semana pasada durante una capacitación a 150 aspirantes, Medina Camarillo aseguró el PRI no es “empleado de nadie” y sostuvo que sus aliados, en alusión al PAN y PRD, no deben equivocarse, pues en Puebla el PRI vale medio millón de votos.