En 2023, por Ley de Amnistía se han liberado a 328 personas

Durante 2023, 328 personas alcanzaron su libertad al recurrir a la Ley de Amnistía, informó la Comisión de Amnistía, órgano que, hasta el momento, declaró como procedentes 413 solicitudes de indulto interpuestas por personas privadas de su libertad.

En la décima primera sesión ordinaria de la Comisión de Amnistía, órgano que preside Félix Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, fueron aprobadas 37 peticiones de absolución, con lo que el total es de 413.

De las 37 peticiones de amnistía, 28 correspondieron a hombres y nueve a mujeres, los cuales enfrentan procesos en Sinaloa, Chiapas y Oaxaca.

La Ley de Amnistía permite a las personas privadas de la libertad que no cometieron delitos graves, que no pudieron pagar un abogado, no cuentan con un traductor, a personas con discapacidad permanente iniciar con una solicitud de indulto para obtener su libertad.

Es importante señalar que los estados de Baja California, Campeche, Durango, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas y Tlaxcala homologaron a su marco normativo la Ley de Amnistía.

En tanto, hay 13 estados con iniciativas en proceso de dictamen, en esa condición está Puebla junto con Aguascalientes, Baja California Sur, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Guerrero, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Yucatán y Zacatecas.