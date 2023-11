Coordinador y exaspirantes deben llegar acuerdos para fortalecer 4T

Luego de que se definiera que el senador Alejandro Armenta Mier sea el coordinador estatal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, el diputado Ignacio Mier Velasco aceptó la candidatura que le ofreció Morena para seguir sumando en el poder legilslativo.

Este hecho es importante porqué, como lo dijimos en ‘ediciones pasadas’, garantizaría la unidad y evitaría que planes o aspiraciones individuales se antepusieran por encima de la 4T. Y es que los dos personajes antes mencionados fueron los punteros en las encuestas.

Ahora se nos presenta un nuevo panorama, llega el momento de que la nueva dirigencia de los comités organice y proponga a los mejores cuadros para encabezar los diferentes cargos públicos restantes; no obstantes, se tiene que dar cabida a las propuestas del segundo mejor lugar, así como las que los exaspirantes traigan consigo.

Ahora el reto es, comprometerse con los ideales del movimiento propuesto por Andrés Manuel López Obras que son: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Pero también llegar a consensos que no amainen, provoquen la ruptura y, por lo tanto, la perdida de la democracia; de lo contrario, se permitiría que el “conservadurismo” siga ganando terreno.

-Publicidad-

Los demás puestos a elegir para el estado se Puebla, son también 217 ediles y 41 diputados locales; además de la regidurías y sindicaturas correspondientes a cada presidencia municipal.

Es una elección inmensa, que necesita del fortalecimiento de una fuerte estructura de defensa del voto, pero también de poner a la gente que convenza a pueblo de que el camino es la Cuarta Transformación.