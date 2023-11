Para recabar firmas de apoyo a su candidatura independiente a la presidencia de México, Eduardo Verástegui recorrió el primer cuadro del Centro Histórico; aseguró que pese a “estar limitado” por el INE está concentrado en obtener el respaldo ciudadano para contender en 2024.

En su visita a la capital, Verástegui, actor y productor de cine, apuntó que pese a las complicaciones que presenta la aplicación para la recolección de firmas, continuará recorriendo el país pues confía en el pueblo de México.

“Estoy haciendo lo que puedo, lo que está en mis manos, pero también estoy muy limitado, porque el INE no me deja hacer muchas cosas en la etapa en la que me encuentro de recaudación de firmas, pero llo que me da esperanza es el pueblo de México, olvidémonos de los partidos”.

Verástegui es identificado con grupos políticos de ultraderecha. Ha hecho público su postura en contra del aborto y en contra de la homosexualidad.

Además, el exintegrante del grupo Kairo, generó una polémica tras la publicación en la red social X un vídeo en el que porta un arma de fuego, la cual dispara y aseguró que dicha acción es la que realizaría en contra de activistas del cambio climático y de la ideología de género.

Según información del Instituto Nacional Electoral (INE), Verástegui ha entregado 71 mil 389 firmas, pero solo 57 mil 121 coinciden con el registro del listado nominal, lo que representa un avance del 5.94 por ciento del total de apoyos que debe reunir.

Para obtener el registro como candidato independiente, un aspirante independiente debe reunir 961 mil 405 firmas, a más tardar el 6 de enero de 2024.