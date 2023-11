Tepjf respalda que sean 5 mujeres para gubernaturas en elecciones 2024

Con tres votos a favor y dos en contra, el Tepjf respalda el acuerdo del INE para que partidos políticos postulen a cinco mujeres y cuatro hombres para las nueve gubernaturas que se definirán en 2024.



Con este fallo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) rechazó el recurso de Movimiento Ciudadano contra el acuerdo de paridad y sostiene que los partidos nacionales si deben postular 5 mujeres en las 9 gubernaturas que están en juego en el proceso electoral 2024.

La magistrada Mónica Soto argumentó que juzgar con perspectiva de género no es un concepto abstracto, sino que implica darle contenido a lo que significa tomar decisiones para lograr el equilibrio a través de acciones afirmativas.

Las acciones afirmativas, explicó, implica favorecer abiertamente a las mujeres en un caso concreto para equilibrar la brecha de desigualdad histórica.

“Si no es a través de la sentencia, no se va a poder avanzar, puesto que los estados no han legislado» y, en el caso de Yucatán, criticó que solo haya legislado para las elecciones de 2030, y no las que se avecinan.

-Publicidad-

Por lo que consideró necesario que, desde las próximas elecciones, se asegure la paridad de género para sumar en los avances que existen en los diferentes niveles de gobierno del país.