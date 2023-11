Recuperará AMLO vías de férreas para trenes de pasajeros

Con un decreto a publicarse el próximo 20 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que recuperará 20 mil kilómetros de vías férreas de carga, para que puedan utilizarse para trenes de pasajeros; la decisión precisó no es una expropiación.

«Quiero que para el 20 de noviembre se dé a conocer un decreto por el cual vamos a tomar la decisión de utilizar, convocando a los que tienen ahora las concesiones, para que todas las vías de ferrocarriles de México de carga, puedan utilizarse, porque hay facultad legal, para trenes de pasajeros«, declaró.

Durante su conferencia de prensa, López Obrador detalló que habrá preferencia para que, en un tiempo razonable, las compañías que tienen las concesiones presenten proyectos para el regreso de los trenes de pasajeros.

Señaló que ya enviaron cartas a los empresarios que tienen de las concesiones de los trenes de carga – las cuales recordó fueron entregadas en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León-, para que tomen una determinación.

“Si deciden que no van a participar en otorgar el servicio de pasajeros y van a seguir con el servicio de carga, nosotros vamos a tomar la decisión de que el Estado mexicano inicie un programa para la adquisición de trenes de pasajeros y se utilicen las mismas vías para que vuelva el servicio de trenes a México. De una vez, me tengo que adelantar, no es expropiación, está en la Constitución y la ley, es nada más hacer uso del derecho que tenemos», acotó.

Agregó que otra de alternativa que tendría el gobierno federal es convocar a otros empresarios para que participen en el regreso de los trenes de pasajeros, pues manifestó que la ley considera que este tipo de servicio es prioritario y puede regresar en cualquier momento.