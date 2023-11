Salinas Pliego equipara Ayotzinapa con adeudo millonario a Hacienda

Luego de que el presidente AMLO, urgiera al ministro Luis María Aguilar a resolver el adeudo fiscal que Ricardo Salinas Pliego tiene por más de 26 mil millones de pesos, este mencionó que es más urgente resolver el caso de los 43 normalistas desaparecidos desde el sexenio de Enrique Peña Nieto.



Mediante sus redes sociales, Salinas Pliego, dueño de Grupo Elektra, publicó en alusión a los comentarios del ejecutivo, “el coraje y la venganza envenenan el alma y un alma envenenada, no se puede ocultar”. Compartió además una imagen con la leyenda “Nos siguen faltando 43, pero al parecer, esos ya no urgen.”

Posteriormente, comentó “yo creo que deberíamos de urgir a la justicia a que aclare esto, no solo han pasado 10 meses sin resolver, han pasado años!!!!”, reiteró sobre uno de los eventos violentos más impactantes en la historia del país y minimizando el adeudo fiscal millonario que Grupo Salinas tiene con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Por su parte, los comentarios del ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, fueron en relación con la inacción del ministro Luis María Aguilar para atender el caso, por lo que comentó, «nada más imagínense la sanción que debería de haberse aplicado desde la Judicatura al ministro que mantuvo 10 meses guardado al expediente del pago de impuestos de Azteca de 26 mil millones”.

«No es un asunto personal. no es censura, nada es que hay una deuda de 26 mil millones, la autoridad competente en este caso, el Poder Judicial tiene que resolver si es justo o no», reiteró el presidente. Aprovechó, además, para recordar los impuestos que otros empresarios y compañías han realizado durante su gestión.

Anteriormente, el mandatario habría denunciado una campaña desde los medios de comunicación de Salinas Pliego, respecto a desestimar las acciones del gobierno federal en torno a la recuperación de Guerrero tras el impacto del huracán Otis.

«Hay una campaña hablando de la incapacidad del gobierno y abriendo el micrófono para que me mienten la madre. Yo no voy a pelear con él, pero no puedo ser su cómplice”, reiteró el presidente en relación con las estrategias que el empresario ha emprendido buscando no realizar el pago de dichos impuestos, mismos que se suman a los 400 millones de dólares que debe a inversionistas de Estados Unidos.