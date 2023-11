Los jóvenes no votan

*Análisis de Ugalde Ramírez; Armenta al frente en encuestas; GCM y Agua de Puebla

Uno de los retos mayores para las elecciones del próximo año es incrementar la votación, para lo cual es importante que los grupos sociales que casi no participan como son los jóvenes y los más ricos, salgan a emitir su voto en la que será la elección más grande del país, aseguró Luis Carlos Ugalde Ramírez, ex Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral.

Al presentar un análisis de la participación de los grupos sociales en las elecciones durante el Encuentro Nacional, Nayarit 2023, de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el Director de Integralia, mencionó los siguientes datos:

-En los pasados comicios presidenciales la votación alcanzó el 62 por ciento de la lista nominal, por lo que sería un gran logro que en 2024 se incrementara 8 puntos porcentuales para llegar al 70 por ciento de participación.

-Es importante analizar los patrones de participación en las elecciones y con base en datos del Instituto Nacional Electoral (INE) se puede observar que 2 de cada 3 mexicanos votan en los comicios presidenciales.

-Los jóvenes entre 20 y 29 años votan menos, mientras que las personas que tienen entre 50 y 60 años son los que votan más.

-Los jóvenes no son el futuro de México y no pueden serlo cuando están totalmente aislados de la cosa pública y no participan, pues comúnmente justifican su no involucramiento en la victimización diciendo que los políticos no les hablan y que tienen la culpa, pero en realidad no son corresponsables.

-El 55 por ciento de las mujeres votan mientras que sólo el 45 por ciento de los hombres acuden a las urnas.

-En las secciones rurales se registra una participación más alta que en otros lugares, además de que la participación femenina es mayor a la masculina pues mientras el 60 por ciento de las mujeres salen a votar, los hombres lo hacen en 50 por ciento.

-Los pobres votan más, entre más informales la gente vota más y quienes están en situación de pobreza extrema también votan más. A más ingreso menos votación, votan más quienes menos tiene.

-La gente con bajo nivel de educación y alto nivel de educación vota mucho, mientras que quienes tienen nivel intermedio votan menos.

-Las clases medias urbanas son el segmento donde existe mayor oportunidad de crecer la votación.

Finalmente sostuvo que hay que entender mejor el fenómeno de la participación de forma segmentada para saber que pasa en cada región, diseñar estrategias de comunicación, pero probarlas para saber qué tanta penetración tienen.

Armenta en primer lugar

Las encuestas de las empresas Enkoll, Metricsmx, Poligrama, C&E Research, Rubrum, Masive Caller y México Elige, colocan a Alejandro Armenta como el primer lugar en preferencias en el Estado de Puebla, al final del mes de octubre para ser Coordinador Estatal de los Comités de Defensa de la 4T.

Las 7 encuestadoras nacionales colocan al Senador de la República como el perfil más conocido con indicadores como la mejor intención de voto y confianza por su trayectoria política y conocimientos en el servicio público y lo sitúan entre 10 y 12 puntos arriba sobre sus competidores más cercanos que son Ignacio Mier Velazco y Julio Huerta.

La decisión de Morena se conocerá el 10 de noviembre si es que no hay algún nuevo retraso.

Premio a Agua de Puebla

Agua de Puebla para Todos fue una de las empresas ganadoras en el país de los Premios al Financiamiento de Proyectos e inversiones en infraestructura 2023 que otorga Latin Finance, por su crédito logrado para los rubros de agua potable y saneamiento, en beneficio de 1.7 millones de habitantes que atiende en Puebla capital y zona conurbada, donde a finales de 2024 habrá invertido más de 2,200 millones de pesos.

Latin Finance reconoce las transacciones de instituciones más importantes para el progreso económico de América Latina y el Caribe. Agua de Puebla destaca en el rubro de agua y saneamiento, al obtener un crédito de la banca pública como Banobras y privada como Banorte, para su inversión en las obras hidráulicas.

Agua de Puebla ganó el premio por funcionar de manera autosustentable, toda vez que los créditos solicitados se liquidan de manera íntegra, a través del pago de los usuarios por los servicios de agua, drenaje, saneamiento y la ejecución de obras hidráulicas depende de los recursos recabados que se invierten en las mejoras del sistema.

Certifican Granjas Caroll

La certificadora internacional Cloverleaf Animal Welfare entregó a Granjas Carroll de México (GCM), el reconocimiento por el cuidado del hato porcino mediante la Certificación de Bienestar Animal Certified Care, a los sitios de producción de la empresa, así como a su Planta Procesadora de Carne de Cerdo (PPCC).

Aunado a lo anterior, uno de los sitios de producción de GCM, el 9-2A recibió un reconocimiento especial denominado Golden Pig (Cerdo de Oro, en español), por haber obtenido el mejor puntaje de todas las auditorías.

Las revisiones del cumplimiento de las normas internacionales para el cuidado y Bienestar Animal por parte de esta empresa internacional Cloverleaf se realizaron durante el primer semestre del presente año, mientras que la entrega de las certificaciones se efectuó en días pasados en las instalaciones de Granjas Carroll.

Las certificaciones fueron recibidas por Magaly Tapia, Directora de Operaciones de GCM; Jaime Garrido, Encargado de la Granja 9-2A y Katina Ramírez, del Área de Calidad de la Planta Procesadora de Carne de Cerdo tipo TIF.

En fin, como escribió Roberto Juarroz (Argentina, 1925-1995), en sum poema Lo Enterraremos Todo:

Lo enterraremos todo,

los brazos, el movimiento y la pala,

la pasión de los viernes,

la bandera de andar solos,

la pobreza, esa deuda,

la riqueza, esa otra.

[email protected]

