La violencia se ha hecho presente de nueva cuenta en el fútbol, ahora en Europa. Lo anterior, luego de que aficionados del Milan de Italia apuñalaron a dos seguidores del Paris Saint-Germain (PSG) de Francia, previo al juego entre ambos clubes por la Champions League.

Este martes 7 de noviembre, arrancó la cuarta jornada de grupos de la Champions League. Entre uno de los partidos pactados para este día en el calendario era el del Milan y el PSG, el cual tuvo como recinto sede el Estadio San Siro.

El duelo culminó con un triunfo del cuadro italiano por 2-1, con goles de Rafael Leão y Olivier Giroud. Milan Škriniar anotó por el bando parisino. Sin embargo, cabe decir que esta victoria milanista se había visto manchada previo a que siquiera empezara el juego debido a las acciones de sus “ultras”.

Y es que horas antes del cotejo, un grupo de fanáticos del Milan realizó un ataque en contra de los simpatizantes visitantes del PSG, mientras estos se encontraban en el Barrio de Navigli.

De acuerdo a reportes, durante la riña, los fanáticos italianos utilizaron objetos punzocortantes, con los cuales apuñalaron a dos aficionados franceses, uno de ellos de gravedad por una cortada en la pierna, por lo cual fue trasladado de emergencia a un hospital. Además, dos policías fueron heridos entre los golpes en medio de la trifulca.

Tras lo ocurrido, el Milan se hizo presente con un comunicado a través de sus redes sociales. Mediante este, el equipo mostró su desapruebo a todo tipo de violencia e hizo énfasis en que el deporte sea un motivo de paz y unidad.

AC Milan condemns every form of violence: football for us is passion, not hate. Sport is supposed to unite, not divide.

Il Milan condanna ogni forma di violenza: per noi il calcio è passione, non odio. Lo sport è fatto per unire, non dividere.

L’AC Milan condamne toute forme… pic.twitter.com/xZ0t9JiD1W

— AC Milan (@acmilan) November 7, 2023