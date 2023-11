Puebla expone “Que Reviva México” en Nueva York para migrantes

Con motivo del Día de Muertos, “Mi Casa es Puebla” en Nueva York, dio apertura para la exposición “Que Reviva México”, la cual muestra 90 artes gráficos con la temática de las raíces mexicanas, que estará disponible hasta el 17 de noviembre de este año.

En coordinación con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), se gestionó la exposición la cual se muestra en Casa Hispana de Columbia University, en la City University of New York, y el College of Staten Island e instituciones universitarias que cuentan con mayor presencia de hijos de migrantes poblanos

Esta muestra se compone obras con temática de “Día de Muertos” y las raíces mexicanas, que fueron elaborados desde la perspectiva y visión de diferentes diseñadores profesionales alrededor del mundo.

Por otro lado, el Consulado General de México en Los Ángeles, California, fue sede del “Altar de Muertos 2023”, donde este año el estado de Puebla fue el invitado especial; esta puesta, que fue elaborada de la mano con la comunidad poblana de dicha ciudad, podrá ser visitada hasta el 08 de noviembre.

-Publicidad-

Es así como el gobernador Sergio Salomón Céspedes a través del Instituto Poblano de Asistencia al Migrante (IPAM), promueve actividades culturales que fomenta la identidad y tradiciones poblanas entre la comunidad migrante que radica en la unión americana.