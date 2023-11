Listos los 7 equipos clasificados al Mundial de Clubes 2023

El Mundial de Clubes conoció a todos y cada uno de los 7 equipos que estarán disputando el su edición de este 2023, mismo que se realizará en Arabia Saudita del 12 al 22 de diciembre. El Club León representará a México y Norteamérica.

El pasado fin de semana, el Fluminense de Brasil venció al Boca Juniors de Argentina por la final de la Copa Libertadores 2023. De esta manera, el conjunto “Fluzão”, no solo se proclamó como el máximo equipo de la zona sur del continente, sino que, además, se afianzó del último boleto para el Mundial de Clubes como representante de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

🇭🇺 Con jerarquía, @FluminenseFC venció a Boca en la final de la #Libertadores y sacó pasaje al #ClubWC ⬇ — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 5, 2023

Cabe recordar que a lo largo del presente año, ya se habían ido revelando a los clubes campeones de cada confederación continental que participarían en dicho mundial. En el caso de la Confederación de Fútbol de la Asociación del Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf), el clasificado había sido el Club León de la Liga MX, que se llevó el más reciente título de Concachampions.

-Publicidad-

Por parte de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA), quien se hizo del pase a la justa internacional fue el Manchester City de Inglaterra, campeón de la Champions League. En cuanto a la Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC), su escuadra manda más fue el Auckland City de Nueva Zelanda; mientras que en la Confederación Africana de Fútbol (CAF) fue el Al-Ahly de Egipto.

Por último, cabe mencionar que Asia contará con dos equipos. Y es que uno será el Urawa Red Diamonds de Japón, como campeón de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC); mientras que otro, será el campeón de la liga local del país anfitrión, siendo este el Al-Ittihad de Arabia Saudita.

¿Listos para el #ClubWC 2023? ✈🇸🇦 ¡Conoce todos los equipos, los cruces y más! ⬇ — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 5, 2023

- Publicidad -

Calendario y eliminatorias del Mundial de Clubes

Cabe decir que, más allá de que el torneo apenas confirmó a todos sus participantes y de está programado para realizarse a finales de año, desde el pasado mes de septiembre ya había revelado su calendario de juegos. Lo anterior, con todos los cruces eliminatorios que darán el camino a la gran final.

La competición, arrancará en la primera ronda con el duelo entre el Auckland City de Nueva Zelanda y Al-Ittihad de Arabia Saudita. El ganador, enfrentará en la segunda fase al Al-Ahly de Egipto. Por su parte, en la otra llave iniciará directamente en la segunda etapa con el encuentro entre el Club León y el Urawa Red Diamonds de Japón.

Los vencedores de la segunda ronda accederán a las semifinales, donde aguardan preclasificados los representantes de Sudamérica y Europa. El Fluminense enfrentará al que resulte ganador dente el Al-Ahly y su respectivo rival por confirmar; mientras que el Manchester City tendrá enfrente al ganador entre el Club León y el Urawa Red Diamonds.

-Publicidad-

Aquellos que salgan victoriosos de las semifinales rivalizarán por el título mundial en la gran final, mientras que los dos cuadros perdedores disputarán el tercer lugar y la medalla de bronce de la competición.

¡Todo listo! ¿Quién será el campeón del #ClubWC? 🏆 ¡Nos vemos en diciembre! 🇸🇦 pic.twitter.com/HcvQo1oRBa — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) September 5, 2023

Fechas de los partidos

• Ronda Preliminar: 12 de diciembre – Al-Ittihad vs. Auckland City

• Cuartos de Final 1: 15 de diciembre – Al-Ahly vs. Ganador de la Ronda Preliminar

• Cuartos de Final 2: 15 de diciembre – Club León vs. Urawa Red Diamonds

• Semifinal 1: 18 de diciembre – Fluminense vs. Ganador de Cuartos de Final 1

• Semifinal 2: 19 de diciembre – Manchester City vs. Ganador de Cuartos de Final 2

• Tercer Lugar: 22 de diciembre – Perdedor Semifinal 1 vs. Perdedor Semifinal 2

• Final: 22 de diciembre – Ganador Semifinal 1 vs. Ganador Semifinal 2