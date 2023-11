Céspedes exige a ediles reforzar seguridad tras balacera en Xonacatepec

El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina exigió a los ediles no lavarse las manos, minimizar o hacer a un lado los hechos violentos en sus demarcaciones, y que tampoco se politice el tema, tras la balacera del pasado viernes en la Xonacatepec.

En su conferencia de prensa matutina, señaló que los alcaldes deben asumir el control de la seguridad en la capital y en los 216 municipios luego del ataque en Xonacatepec, donde cinco personas que custodiaban una pipa de gas fueron ejecutadas.

El mandatario confirmó que se trató de una disputa entre bandas dedicadas al robo de gas, mejor conocidos como huachigaseros, en la zona norte de la capital poblana, donde se mantiene una “una actuación permanente con el municipio”, indicó.

Reiteró que se tiene coordinación con los distintos niveles de gobierno para seguir haciendo frente a la delincuencia, con el municipio de Puebla se han tendido puentes para reforzar la vigilancia, por ello los hechos como los ocurridos en Xonacatepec son lamentables, dijo.

Adelantó que mantendrán las reuniones de seguridad con la autoridad capital para atacar y combatir a este tipo de bandas, pues si se hace de manera permanente se seguirá frenando el paso a la delincuencia.

“No podemos dejar de asumir la responsabilidad que nos corresponde, seguiremos exhortar al municipio a que genere más y mejores estrategias”, dijo Céspedes Peregrina quien también pidió que hagan uso de las herramientas de videovigilancia que están a su disposición.

Celebra detención del Malverde

Reiteró el compromiso de su gobierno para garantizar la paz y la tranquilidad de la ciudadanía, y conminó a que los municipios hagan la tarea que les corresponde en esta materia y que mejoren sus estrategias para llegar a tiempo al lugar a los hechos.

En tanto, celebró el trabajo de inteligencia que hubo detrás de la detención del “Malverde”, quien es identificado como uno de los generadores de violencia en la zona del Triángulo Rojo, con lo cual se ha podido desactivar una peligrosa banda que azolaba en Ciudad Serdán.

El titular del Ejecutivo estatal reiteró su confianza en el secretario de Seguridad Pública estatal, Daniel Iván Cruz Luna, presente en la conferencia matutina, para continuar al frente de las estrategias en el estado.

Evaluación de seguridad corresponde a municipios

Cuestionado sobre el desempeño de las áreas de seguridad en los municipios, Sergio Salomón Céspesdes dijo que corresponde a los ediles realizar su propia evaluación, pero reiteró que el acompañamiento será peramente.

Reiteró su llamado para que el tema de seguridad pública no se politice y “no tenga que ver con propuestas políticas”, ya que la inseguridad es algo que se tiene que combatir y “entrarle parejo”.

“Aquí no se vale lavarse las manos, por lo menos en mí no estará, yo asumiré la responsabilidad que me corresponde y haré que en su momento los municipios puedan entrarle con todo”, apuntó.