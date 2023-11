La directora del Conahcyt, María Elena Álvarez-Buylla, pidió a las universidades públicas otorgar becas a los estudiantes de sus maestrías y doctorados inscritos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) para impulsar el desarrollo científico y tecnológico nacional.



Lo anterior porque –explicó— el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) dedica más de 13 mil millones de pesos a becar a 90 mil estudiantes de posgrados, pero “nuestra aspiración es establecer de manera muy respetuosa y horizontal convenios con las universidades para que otorguen becas” con las mismas características de las del Consejo.

Durante el diálogo que sostuvo con académicos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes “Hablemos de tus derechos”, dijo que las universidades públicas deben dedicar parte de su presupuesto a esta tarea “para que nadie se quede fuera ni atrás”.

Álvarez-Buylla reconoció que hay estudiantes de universidades que en estos momentos no tienen acceso a las becas del Conahcyt como las Interculturales y algunas tecnológicas, lo cual se debe revertir.

-Publicidad-

Si hay buen manejo, habrá más recursos

Por ello, llamó a fortalecer los programas de posgrado de las universidades: “los organicen y consoliden, así como vean cuáles de sus programas pueden ser cubiertos (con becas) por las mismas instituciones”.

“Necesitamos la coordinación (con las universidades) para no incurrir en una falta porque ahora se mandata la colaboración entre la nueva Ley General de Educación y la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (HCTI) y uno de los mandatos es la concurrencia para las becas”, reiteró.

Explicó que hay universidades como la UNAM, el Civestav y el Politécnico que lo empiezan hacer, pero se requiere que lo hagan todas las universidades públicas.

- Publicidad -

La directora del Conahcyt se comprometió a que una vez que lo hagan y demuestren eficiencia y honestidad en la administración de los recursos públicos, les pedirá a los titulares de las secretarías de Educación Pública (SEP) y Hacienda y Crédito Público (SHCP) más recursos para las mismas.

Comisiones se insaculan

Asimismo, dijo que las comisiones que deciden el ingreso, permanencia y promoción del SNI se insaculan y todos los investigadores que forman parte del mismo tienen la obligación y oportunidad, independientemente de su edad o categoría, de ser parte de las mismas.

“Si en un año te toca la insaculación y estás muy ocupado, puedes decir no puedo y no hay problema, pero para la segunda vez o tercera, debes aceptar esta labor de evaluación de los colegas y quien no lo quiera hacer sale del sistema”.

-Publicidad-

Con ello todos aportan conocimiento y, al mismo tiempo, se evalúan, lo que contribuye a garantizar el buen nivel del SNI.

Agregó que para los nuevos miembros o promociones se toman en cuenta todos los indicadores y no solo uno, como antes sucedía y había miembros de nivel 3 que solo tenían publicaciones, pero no docencia ni formación de investigadores.

Álvarez-Buylla dijo que la plataforma tecnológica Rizoma, donde se registran todos los perfiles del SNI y de los becarios, permitirá la vinculación de las comunidades de HCTI y con ello impulsar la investigación científica y tecnológica, “para ser estructural y estructurante”.

Finalmente, adelantó que se trabajará con las universidades autónomas en proyectos de investigación y la priorización de sus programas de posgrados, de acuerdo a lo que requiere cada región.