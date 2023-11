Puebla 8° lugar en recepción de remesas ¡Gracias Paisanos!

Puebla en el último trimestre recibió 836 millones 900 mil dólares, lo cúal significa un incremento del 20 por ciento con respecto al primer trismestre del año. Esto coloca a la entidad en el octavo lugar nacional en recepción de remesas.

Como lo ha mencionado reiteradas ocasiones el presidente la república, Andrés Manuel López Obrador, las remesas son un pilar importante para la economía mexicana, ya que estás permiten generar comercio, y combatir la desigualdad en regiones del país que no están urbanizadas.

Aunado a ello, también permite impulsar otras ramas de los sectores económicos. Por ejemplo, todos conocemos a alguién que, a partir de que un familiar migró hacía los Estados Unidos, fue construyendo o consolidando algún patrimonio, es decir, fue construyendo su casa o estableciendo un negocio.

En 2020, de acuerdo a cifras del INEGI, poco más del 10 por ciento de la población mexicana de aquel entonces, o sea, 13.5 millones nacieron en EU. Más aparte 11.7 millones que habían nacido en territorio mexicano que pero que migró al sueño americano.

La migración es un fenómeno que trae detrás un grave problema de desigualdad y marginación. Y es qué en México ya no sólo es el hambre que obliga a nuestros paisanos a migrar, sino también es la violencia que poco a poco absorbe a las comunidades.

De lo anterior, hemos de agradecer a nustros connacionales no sólo por ser un bastión importante de la economía, sino por el arduo trabajo que realizan para no dejar sin sustento a sus familias; pues no sólo es el desgaste físico y mental, sino que tiene que sobrevivir en condiciones de inhumanidad, tolerando el racismo y la xenofobia.